El equipo de gobierno de Biescas (PAR) acusa a la oposición de querer eliminar la Feria de la Primavera

Las aguas están revueltas en el Ayuntamiento de Biescas. El equipo de gobierno (formado únicamente por el PAR, tras la salida del PP) acusa a los partidos de la oposición de querer eliminar la Feria de la Primavera de Biescas, por lo que ha anunciado que prorrogará los presupuestos de 2023 para “salvarla”. Mientras que PP, CHA y PSOE (ahora mayoría frente al equipo de gobierno) desmienten esta afirmación y apuntan que lo único que quieren es continuar haciendo inversiones necesarias en la localidad.

La alcaldesa de Biescas, Nuria Pargada, ha explicado que el gobierno municipal presentó el proyecto de presupuestos para 2023 en la correspondiente comisión de Hacienda, y en una nueva reunión, los grupos de la oposición PSOE, PP y CHA plantearon sus enmiendas. “Por nuestra parte -ha detallado Nuria Pargada- se les ha aceptado seis enmiendas, que nos parecían interesantes y que agradecemos su trabajo para elaborarlas, de las ocho que han presentado a los nuevos presupuestos y otra de sus propuestas ya ha sido incluida”, en referencia al asfaltado de zonas de aparcamiento que se llevaría a cabo con el sobrante de inversiones en obras. “Aunque siguen queriendo que se haga a costa de reducir la partida de fiestas. Con todo ello, hemos mostrado sobrada voluntad de participación y acuerdo para sacar adelante los presupuestos”.

Sin embargo, “desde esa diversa coalición de tres grupos opuestos se han empeñado y se niegan a celebrar la Feria de la Primavera, quitando esa partida específica para destinarla por completo a la compra de juegos infantiles”, ha indicado Pargada, “y como condición absoluta para aprobar o abstenerse en los presupuestos, de manera que su negativa bloquea el documento”.

Más información La estación de Cerler confirma su apertura para este martes, 6 de diciembre

Según la alcaldesa, “en el PAR, compartimos esa idea de renovar juegos infantiles ya que este año se ha apostado por aparatos de ejercicio de adultos, pero nunca a costa de eliminar la Feria de la Primavera, que dinamiza la actividad social y económica de comercios y hostelería de Biescas en mayo, con temporada turística baja”, asegura. “Ellos dicen que la Feria no aporta nada y se puede prescindir. No es así. También pensamos asfaltar los aparcamientos, pero no hace falta restar fondos de las fiestas”, añade.

Por tanto, para Pargada, la actitud de la oposición se produce “sin motivos razonables” y quizá solo con “intenciones de bloqueo”. Si no es posible aprobar los nuevos presupuestos, Pargada avisa de que se prorrogarán, ya que es “el procedimiento normal y legal para permitir que celebremos la Feria, seguir disfrutando de nuestras fiestas sin tener que reducir ningún acto, mantener todos los servicios a los vecinos y también afrontar nuevas inversiones”.

El PSOE de Biescas explica que los tres partidos de la oposición presentaron 9 enmiendas, con la intención de hacer inversiones, quitando únicamente 17.000 euros de la partida de la Feria de la Primera, que cuenta con un presupuesto de 131.000 euros, para arreglar el patio de las escuelas. Añaden que las fiestas se pueden hacer con menos dinero si se gestiona bien, por lo que “se pueden tener las dos cosas”.

La propuesta de la oposición era financiar las iniciativas presentadas con minoración en partidas como gastos de protocolo, publicidad, Ferias o Festejos, ya que entienden que los 131.200 euros de la Feria de Biescas o los 170.200 de las Fiestas “son desmesuradas para un presupuesto como el de Biescas, que necesita invertir en servicios esenciales y contar con un proyecto de futuro”.

Por su parte, CHA de Biescas considera “desafortunadas” las declaraciones de la alcaldesa del PAR, que “pretenden seguramente ocultar su inexperiencia política a la hora de negociar para sacar adelante los presupuestos para 2023”. “Es falso que nadie haya propuesto eliminar la Feria de la Primavera, una cortina de humo para ocultar el bloqueo de proyectos necesarios para Biescas que habíamos propuesto de forma conjunta desde todos los grupos de la oposición”, explica Francisco Campillo, portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Biescas.

Dice que llevan tres años reclamando un “giro” en las prioridades municipales, para incluir partidas económicas destinadas a la mejora del municipio y el bienestar de sus habitantes, “y eso es lo que hemos querido plasmar los grupos de la oposición en los presupuestos para 2023”. Proponen reformar el patio de las escuelas, dotar de mejor mobiliario a los parques infantiles, crear un gimnasio al aire libre para los mayores, acondicionar los aparcamientos de la Glera Alta y de la Conchada, mejorar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, comprar una barredora, posibilitar la mejora de la transparencia municipal con la retrasmisión de los plenos por 'streaming', dotar de partidas para las expropiaciones ligadas al proyecto de la Rotonda de la Peña, incrementar la financiación para Sobremonte o para la elaboración del Plan de Movilidad Integral que contemple soluciones para Pasaderas, las Viñas, la Pela, problemas de seguridad vial o aparcamientos.

Todo ello financiado con reducción en partidas para gastos de protocolo, publicidad, ferias o festejos, “por lo que es absolutamente falso que nadie haya propuesto no financiar la Feria de Primavera, cuando lo único que es verdad es que consideramos que podría tener un presupuesto más ajustado”, aclara el portavoz de CHA.