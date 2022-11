El PP reclama una "estrategia turística" para incrementar las visitas a Huesca

El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huesca ha denunciado que la capital oscense "carece de estrategia turística" y que, por ello, "tenemos casi un 30% menos de visitas que en 2019". La concejala Nuria Grau ha manifestado que "es urgente es importante dar la vuelta a estas cifras". Según ha dicho, para conseguirlo son necesarias dos cosas: "Que en los próximos presupuestos municipales haya una partida generosa para el área de Turismo y que se trabaje en el Consejo General de turismo, donde están representados todos los agentes sociales, para que Huesca deje de ser ciudad de paso y se posiciones como referente comarcal y provincial".

Los populares han señalado que la concejala del área, la socialista Rosa Gerbás, ha ofrecido recientemente unas cifras "que se interpretan de forma distorsionada porque "hizo la comparativa con el 2021, pero se tiene que hacer con el 2019, antes de la pandemia", Grau ha indicado que hace tres años, entre junio y septiembre, visitaron la oficina de Turismo 47.385 personas y que en 2022 lo hicieron 34.794. "Esto es casi un 30% menos", ha apostillado, lo que refleja que "no se está recuperando el pulso".

La edil ha asegurado que en el Consejo Sectorial de Turismo celebrado hace unos días se llegó a la misma conclusión, "que los datos no son buenos y que hay que trabajar para invertir estas cifras". El PP pedirá al gobierno local que inste "a quien corresponda" para que la ciudad figure en las estadísticas del INE que aportan datos nacionales a nivel turístico: "Huesca no sale en el apartado de puntos turísticos, viajeros y pernoctaciones". "En este listado aparecen Zaragoza, Teruel, Badajoz, Cáceres, Soria, Ciudad Real… ¿Por qué no puede estar Huesca?", ha planteado Nuria Grau.

Asimismo, el grupo del PP propondrá que la Dirección General de Turismo ofrezca unos precios más asequibles para Huesca en los viajes del Imserso: "El que se ha puesto por persona y día no sirve para los hoteles que tenemos aquí, solo es válido para grandes cadenas hoteleras que compensan precios con otras establecimientos del mismo grupo". "Este tipo de turismo supone unos 120 autobuses anuales de personas, con lo que conlleva de ingresos para la hostelería y el comercio", ha añadido la concejala.

La queja del PP también alcanza al campin, que solo está abierto en julio y agosto. "Pedimos que estuviera abierto todo el año así como la cesión de estas instalaciones al ayuntamiento (ahora es del Gobierno de Aragón), con partida presupuestaria", ha resaltado Grau. Según ha comentado, en el último consejo del Patronato de Deportes "nos informaron de que estaban muy avanzadas las gestiones para esta cesión, y con dotación económica, pero en los presupuestos de la DGA para 2023 no consta ninguna partida para el campin, de lo que se deduce que un año más tendremos una instalación con apertura y servicios limitados".

El Palacio de Congresos es "una infraestructura que tiene que ser parte fundamental y viva de la estrategia de turismo", ha afirmado Nuria Grau. "Sabemos lo que el turismo congresual aporta al comercio y la hostelería y que las ferias, son excelentes dinamizadoras de la población donde se organizan", ha dicho la edil popular. No obstante, ha indicado que en la página web de ferias de la DGA aparecen Sariñena, Barbastro o Biescas, "pero Huesca no está".

El grupo del PP entiende que lo "ideal" sería tener un recurso turístico propio y potente, como Dinópolis o los Amantes de Teruel. En este sentido, la concejala ha recordado que en el mandato de Ana Alós, (011-2015) se puso en marcha 'Leyenda Viva'. "Si se hubiera continuado engrandeciendo este exclusivo atractivo turístico ahora hablaríamos de un recurso fuerte, con un hilo conductor que serviría para definir una buena estrategia de turismo, pero año tras año se ha ido reduciendo el presupuesto hasta quedar en nada".

Los populares reclaman al gobierno municipal del PSOE que "sean creativos e ingeniosos con los recursos que tenemos: el patrimonio histórico, los museos, la gastronomía, las fiestas patronales, la Semana Santa… y que se ponga en marcha un calendario de actividades turísticas donde tengan cabida estos atractivos, que deben tener una buena promoción".