Más de 12.300 personas participan en las actividades de la Oficina de Turismo de Huesca durante el verano

Más de 12.300 personas han participado entre los meses de junio y septiembre de este año en alguna de las diferentes actividades organizadas por la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Huesca. Estas cifras, como remarca la concejala responsable del área, Rosa Gerbás, "demuestran que el turismo en la ciudad está recuperando el pulso, lo que es muy importante tanto para el comercio como para la hostelería y hotelería de la ciudad”. La edil ha incidido en que "estamos muy satisfechos con los datos registrados este verano porque cada vez hay más personas que, tras realizar una consulta en la Oficina, deciden participar en nuestras visitas guiadas y conocer más a fondo nuestra ciudad".

Entre los meses de junio y septiembre se han atendido en la Oficina de Turismo 34.794 consultas, de las que el 66% han sido presenciales. El 86% las han realizado visitantes nacionales. Aragón, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana han sido las comunidades que más han visitado la ciudad.

En cuanto al turismo internacional, destacan los viajeros procedentes de Francia, Holanda, Alemania, Bélgica, Reino Unido e Italia. También ha habido turistas de países más lejanos como Argentina, Japón o Australia. En las visitas guiadas participaron 9.339 personas (frente a las 7.234 del mismo periodo del año 2021) y 462 han disfrutado de las rutas del bus turístico (302 en el verano del año pasado).

A estas cifras hay que sumar las del programa 'Huesca un verano de Leyenda', del que han disfrutado 3.128 personas este 2022. Las exitosas 'Aerolíneas de Leyenda', que en esta ocasión se han centrado en 'Los Olvidados'; han atraído este verano a 1.120 personas. La actividad 'Pasó en Huesca' atrajo a 600 participantes, las visitas con observación del cielo a 534 y el espectáculo 'Estrellas desde la Muralla' a 466.

“El verano de leyenda ha vuelto a ser un éxito de participación, que finalizó además con la celebración del Mercado Medieval los días 31 de septiembre y 1 y 2 de octubre. No tenemos cifras de participación en este último pero el buen tiempo acompañó y la afluencia durante esos días fue masiva", ha aseverado Gerbás. Además, la concejala ha recordado que los datos de las consultas en la Oficina de Turismo "no reflejan a todos los visitantes que tenemos en la ciudad, porque también hay quien se informa de nuestros atractivos turísticos a través de internet y no pasa por ella".