Huesca lleva dos meses con restricciones por sequía mientras pierde un 34% del agua de la red

El municipio de Huesca está a punto de cumplir dos meses con restricciones en el consumo de agua. Por ahora, estas no afectan al uso doméstico ni industrial, ya que la falta de caudales del embalse de Vadiello, principal fuente de abastecimiento, se equilibra con los aportes que desde mediados de agosto se realizan desde Valdabra. Esta alternativa se construyó en 2005 para paliar la sequía de aquel año.

Pero la falta de lluvia en determinados momentos y la dependencia de un sistema que pende casi exclusivamente de Vadiello (Huesca y otros 16 municipios) no son los únicos problemas de la red de agua potable de la capital oscense. Además, está la pérdida de agua durante su transporte por el estado en el que está gran parte de la conducción, que es antigua y parte de sus 133 km recorre un tortuoso camino.

Según el estudio sobre la red presentado en marzo de 2019, Huesca perdía un 34% de agua por fugas en la red, un porcentaje muy superior al del conjunto de Aragón, que es del 21% según el Instituto Aragonés del Agua. Durante el actual mandato, el Ayuntamiento de Huesca ha invertido más de 570.000 euros en la red de captación y abastecimiento. Pero esa cifra se queda muy por debajo de los 14 millones que ese mismo informe estima que son necesarios para acometer las intervenciones prioritarias. Estas no solo pasan por la renovación de las conducciones; también se refieren a la mejora de la calidad y del conjunto de infraestructuras.

Mientras llegan las lluvias, el alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha pedido un esfuerzo para que el agua de Vadiello "dure lo suficiente" hasta que haya precipitaciones». Este embalse es la única fuente para los 16 municipios que se abastecen del sistema de la capital y que no reciben caudales de Valdabra.

Fuentes municipales informaron de que la media de consumo de agua en la ciudad de Huesca está entre 20.000 y 22.000 metros cúbicos diarios. No obstante, con las restricciones vigentes esta cifra se reducido hasta los 15.000 metros cúbicos al día actuales. En estos momentos, de Vadiello se cogen 50 litros por segundo. El resto del agua hasta esos 15.000 m3 que se consumen a diario se suministran desde Valdabra. Esta fuente ha ido aumentando sus aportes a la red de la capital progresivamente mientras que ha ido bajando la cantidad que llega desde el embalse del Guatizalema (que era de 250 l/s).

Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro explicaron que, en condiciones normales, la toma que el Ayuntamiento tiene en el canal situado aguas abajo de la presa de Vadiello, suelta, además de los 250 l/s para Huesca unos 140 l/s para otras localidades, usos y el caudal ecológico. Según la CHE la cantidad para la capital oscense se ha reducido, pero se siguen soltando estos 140 litros.

En Vadiello, que está al 14% de su capacidad con 2,9 hectómetros cúbicos de agua, hay reservas para dos meses, confirmaron desde el organismo de cuenca, apuntando que ya se ha dejado de regar.

El informe mensual de sequía de la CHE del mes de septiembre señala que Huesca ha reducido el uso del agua en parques y jardines, y baldeos. "No obstante, tiene el sólido respaldo alternativo del Canal del Cinca-embalse de Valdabra", donde llega caudal de Mediano y el Grado, recuerdan desde Confederación. El uso de esta opción conlleva un coste extra para las arcas municipales.

Montearagón

La solución ante episodios como el de este 2022 y que, en teoría, sería definitiva, se encuentra en el embalse Montearagón, en el río Flumen. Está en fase de puesta en carga y hay un volumen parcial de agua que se ha utilizado para riego. No está lleno pero aunque lo estuviese no serviría, ya que no se ha construido la conducción que debe garantizar el abastecimiento a largo plazo para Huesca, Monflorite, Tierz y Quicena, con una reserva de volumen de 5 hm3/año. Vadiello y el resto de fuentes quedaría como refuerzo y para suministrar a los municipios de las mancomunidades y los núcleos de Loporzano.

El coste de ejecución de este proyecto, que data de 2009, es 7,8 millones de euros. Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 solo contemplan 113.000 euros para esta obra.