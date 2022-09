El Senado y la UNED conmemoran, en el “centro innovador” de Barbastro, los 50 años “democratizando el acceso a la universidad”

El Aula Magna del centro de la UNED de Barbastro, con 39 años de historia, se ha convertido la mañana de este jueves por unos instantes en la Cámara Alta de la política española para rendir un solemne homenaje a la Universidad Nacional de Educación a Distancia por sus cinco décadas propiciando “la democratización de la enseñanza universitaria gracias a sus centros”, en palabras del rector, el oscense Ricardo Mairal.

La Cámara de representación territorial ya realizó un acto institucional en el Senado hace dos meses, tras la aprobación unánime de todos los grupos. Pero este jeuves se ha elegido a uno de los 61 centros (y 200 aulas) repartidos por toda la geografía nacional y europea para escenificar la vinculación de la UNED con el territorio lo que ha contribuido al desarrollo sociocultura y económico de los municipios que la albergan, pero también la difusión de los “valores científicos” a los que constantemente se ha referido Mairal en su intervención y que deben impregnar en la sociedad para “conseguir su progreso y que llegue una nueva ilustración movida por la razón”. El acto ha contado con la presencia del senador y presidente de la Comisión de Innovación, Ciencia y Universidad, del grupo parlamentario popular, Javier de Lucas, quien ha glosado al también senador Ramón y Cajal cuando en 1910 en una sesión parlamentaria hablaba de fomentar el “patriotismo científico”, del que se puede sentir heredera la UNED, como subrayó después su rector.

El presidente del Senado, Ander Gil, no pudo asistir por encontrarse en un viaje oficial a África, pero sí que dejó un mensaje grabado en el que elogio la capacidad de respuesta que tuvo la UNED en la pandemia para a través de sus nuevas tecnologías permitir que los universitarios no perdieran clases y destacó a este centro por ser ejemplo de la “excelencia educativa” que pasa por “la equidad”. “La excelencia educativa debe de estar al alcance de todos y no se puede decir: ‘tú no puedes’. Una educación exitosa solo puede ser si está amparada por la equidad, en la igualdad de condiciones. La educación de calidad y la equidad son las dos caras de la misma moneda y que defienda una educación elitista sólo defiende la mala educación”, afirmó en un discurso más político criticando la medida de la presidente del PP en Madrid Isabel Díaz Ayuso para establecer becas para las rentas más altas.

El acto reunió a numerosos representantes políticos y educativos. Desde el alcalde de Barbastro y presidente del Consorcio Ramón J. Sender, que gestiona el centro de la UNED, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, que lo sustenta en buena parte, presidentes de comarcas, diputados provinciales, autonómicos y los tres senadores altoaragoneses, así como la subdelegada del Gobierno en Huesca o la delegada del Gobierno de Aragón, entre otros. También acudieron rectores de otros centros, decanos de facultades, fuerzas armadas y sectores del ámbito social y económico.

Los cincuenta años de trayectoria contaron con dos mesas de debate en las que se analizó la excelencia educativa para todas las personas y otra sobre la UNED, el territorio y sus políticas a favor del desarrollo local, del cual Barbastro es un claro ejemplo como describió su directora Ángeles Pérez.

El reconocimiento de este acto en UNED Barbastro es extensible a los más de tres millones de alumnos que han estudiado en la UNED y a los que seguirán estudiando los próximos años, a las instituciones que han impulsado la educación universitaria en todos los territorios, a toda la comunidad educativa que participan de los valores de la universidad del siglo XXI, y a todas las personas que, desde las Facultades, Escuelas Técnicas, centros UNED, aulas, bibliotecas, y sedes, trabajan para continuar haciendo de la UNED una universidad de referencia.

La UNED fue creada en 1972 como un concepto novedoso, con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de acceso a la Educación Superior de calidad de diversas zonas de población donde antes no llegaba. Bajo este mandato nació una universidad de carácter nacional, que implementaba un modelo flexible e inclusivo de educación desde la vocación al servicio público. Este paradigma ha impulsado a la UNED hasta posicionarla como una institución vertebradora de la Educación Superior, mediante unas ramificaciones que le permiten cohesionar diferentes zonas de España gracias a sus 61 centros nacionales, que cuentan con todo el apoyo de las diferentes Administraciones, permitiendo que personas de diferentes zonas del país no tengan que cambiar su lugar de residencia para realizar estudios superiores, y extender a la vez su modelo educativo a nivel internacional, a través de sus 22 centros en el extranjero.

En este medio siglo ha desarrollado una reconocida labor como universidad sin barreras, conciliadora e inclusiva. De hecho, el 40% de los alumnos con discapacidad están matriculados en algún grado en la UNED. Y en colaboración con el Ministerio del Interior, se acerca la oferta de estudios superiores a las personas en privación de libertad, y en colaboración con el Ministerio de Defensa, se facilita a los miembros de las fuerzas armadas destinados en misiones especiales puedan continuar con su formación universitaria.

200.000 estudiantes

La UNED es la universidad pública más grande de España, tanto en número de estudiantes como en oferta académica, lo que la ha posicionado como el mayor campus de Europa. Alrededor de 200.000 estudiantes se forman cada año en la UNED, aprovechando un sistema de aprendizaje online y semipresencial líder en su sector, que permite adaptarse a las necesidades tanto de formación como personales, familiares o profesionales de sus estudiantes.

Actualmente, la UNED es la universidad líder en formación superior semipresencial y online, gracias a que combina su experiencia de estos cincuenta años con su constante adaptación tecnológica, que le ha permitido dar respuesta a las nuevas necesidades de formación. Buena parte de esas herramientas se han ideado desde el servicio informático de la UNED en Barbastro. Desde aquí se crean, mantienen y mejoran aplicaciones para la gestión educativa de toda la Universidad.

Algunos ejemplos de estas aplicaciones son: la Valija Virtual, que es un sistema para la gestión automatizada de exámenes presenciales; EOral, para la gestión de los exámenes orales; o Akademos Bolonia, que permite gestionar la actividad académica y docente en todos los centros de la Universidad, entre otras muchas aplicaciones que desde aquí dan servicio a toda la UNED. Ello convierte a Barbastro “en un centro innovador” y uno de los cuatro centros tecnológicos de la UNED. “Barbastro siempre ha estado en la vanguardia de la investigación en tecnología con ejemplos como la valija virtual que automotizó y revolucionó hace veinte años las pruebas presenciales, y ha tenido premios internacionales. Y también durante la pandemia desde este centro se desarrolló otra aplicación para poder realizar exámenes on line que facilitó realizar exámenes a un millón de universitarios y fue utilizada también para las oposiciones del Ministerio de Justicia, de Sanidad o de Política Territorial”.

Apoyo de la DPH

El rector Mairal reconoció públicamente el compromiso de las administraciones públicales locales para desarrollar “esta fábrica de sueños” como definió a la UNED. En ese sentido, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, comprometió el apoyo económico para este centro “para facilitar el acceso desde el medio rural a la educación de calidad”.

El alcalde y presidente del Consorcio, Fernando Torres, mostró su agradecimiento con el Senado y la UNED por haber elegido Barbastro para celebrar sus 50 años “en un centro de referencia a nivel nacional”. Asimismo, descartó acometer la ampliación prevista antes de la pandemia del nuevo centro por su elevada inversión. “Lo importante es que se amplié la oferta educativa y que sea del agrado de nuestra zona de cobertura”, indicó.

Para el presente cursos la UNED amplía su oferta educativa con dos nuevos grados Educación Infantil y en Ingeniería de la energía. En Barbastro se espera una matrícula “similar a otros cursos”, como lo señaló la directora del centro Ángeles Pérez, con alrededor de 1.200 estudiantes en enseñanzas regladas. “Tenemos una matrícula sostenida a los que hay que unir los estudiantes que acceden a la oferta de extensión universitaria durante todo el año, la Universidad de España o la Escuela de Idiomas”, indicó.