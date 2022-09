Cuatro alumnos del Ciclo de Automoción se acogen por primera vez en Jaca a la modalidad de FP Dual

El IES Pirineos de Jaca imparte por primera vez este curso la modalidad de Formación Profesional Dual en el ciclo de Automoción, al que se han podido acoger cuatro alumnos. Para poder optar a esta formación, que se espera poder ampliar a otros ciclos en próximos cursos, y en la que el alumnado mantiene su escolarización en el ciclo formativo y a la vez se especializa en una empresa, es necesario aprobar el primer curso de FP. El director general de Innovación y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, Toni Martínez, que ha acudido este jueves al primer día de curso de estas enseñanzas, ha asegurado que la FP tiene un 85% de empleabilidad en los seis primeros meses, mientras que la modalidad dual sube casi al 98%.

El pasado mes de enero el consejero de Educación, Felipe Faci, mantuvo un encuentro con representantes del Ayuntamiento de Jaca, encabezados por con su alcalde Juan Manuel Ramón, así como con empresarios de la zona para estudiar sus demandas laborales y la posibilidad de diseñar la oferta educativa para el futuro, de cara a una posible adaptación de los estudios a estas peticiones y a mejorar la empleabilidad del alumnado de la localidad.

Uno de los temas abordados fue la posibilidad de extender la FP Dual, iniciativa incluida en el V Plan Aragonés de Formación Profesional, aprobado el pasado 2021 por el Gobierno de Aragón junto a los agentes sociales, y que pone su foco en la empleabilidad del alumnado aragonés. Por este motivo, en dicha reunión los representantes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón se comprometieron a estudiar la oferta educativa del municipio al tiempo que los empresarios manifestaron su compromiso con la formación a través de la modalidad dual.

Es una "fórmula perfecta", según el director general, porque la FP dual sirve para "especializar a los alumnos", ya que el alumnado mantiene su escolarización en el ciclo formativo y obtendrá su título, "pero la empresa que trabaje con ellos de forma dual los va a especializar".

Otra de las demandas de los empresarios es la implantación de un ciclo de hostelería, ya que Jaca es una ciudad turística. En este sentido Martínez ha explicado que en este momento “los números no daban en el sentido del alumnado que se podía matricular, porque tenemos una Escuela de Hostelería muy fuerte en Huesca, suficiente a las necesidades que hay, por eso ahora no está encima de la mesa”. No obstante ha añadido en este sentido que “el curso es largo y lo seguiremos estudiando”.

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón ha explicado que la labor del Ayuntamiento en esta cuestión ha sido "primero escuchar a los empresarios, a los que agradecemos su disposición y preocupación, ya que esto viene de largo, no sólo por el tema de mecánica, sino por otras especialidades que tienen falta de profesionales".

Igualmente ha recordado que Jaca no es un área educativa en sí misma. “Para nosotros Jaca y Sabiñánigo siempre ha sido una única área y lo sigue siendo, de hecho tenemos promociones para el traslado de los alumnos financiando los viajes en una parte importante”. También se espera que se incorporen nuevos ciclos a la capital serrablesa. Ahora, entre ambas localidades hay un total de 15 ciclos formativos.

Marian Bandrés, presidenta de la Asociación de Empresas de la Jacetania, Acomseja, ha recordado que la falta de personal cualificado “no es sólo un problema de nuestra zona, sino de toda España”. Ahora se ha empezado con Automoción y se confían en que “no se quede ahí” y se pueda ampliar a otros ciclos. Además ha puesto de relieve la importancia de la FP, que “no está tan valorada como hacer una carrera universitaria y pensamos que dada la situación actual debemos fomentar, valorar y reconocer a los chavales que eligen hacer estos ciclos y hacer una apuesta para fomentarlo entre las familias”.

Dentro del sector empresarial de la capital jacetana, “la profesión más demandada es la hostelería”. Y es que “estamos en la cuna del turismo y tenemos una Escuela de Turismo importante, pero desde la asociación demandamos e insistimos en esta reivindicación y tenemos una propuesta que será difícil de rechazar”, ha anunciado. También hay otros sectores necesitados de mano de obra, como fontanería, electricidad o construcción.

Por su parte, la directora del IES Pirineos, Rosa Llamas, ha manifestado que hay otros ciclos susceptibles de entrar en la FP Dual. “Tenemos como referencia la automoción, porque lleva en el centro más de 20 años, y otros los otros ciclos de auxiliar de enfermería y ambientales, tienen menos recorrido pero no los dejamos atrás. Empezamos con automoción y en función de cómo se vaya viendo iremos ampliando a otros ciclos si es factible”, ha dicho.

Oferta de FP en Jaca

En la actualidad, la oferta de FP en Jaca se compone de 7 ciclos, en los que están matriculados 219 alumnos. En el IES Pirineos se imparte el Grado Superior en Educación y Control Ambiental, Grado medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Grado Medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles y FP Básica en Mantenimiento de Vehículos. En el Instituto de Formación Agroambiental, Grado Superior en Gestión Forestal y Medio Natural y Grado Medio en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural. Y en Escuelas Pías de Jaca, el Grado Medio en Gestión Administrativa.

En Aragón existen un total de 102 centros sostenidos con fondos públicos en los que se oferta algún tipo de ciclo formativo de FP. Entre ellos, cabe destacar los nueve que son integrados, donde se cursan únicamente estudios de Formación Profesional. En todos estos centros se pueden estudiar más de 130 ciclos, de un total de 23 familias profesionales, de las 26 existentes en el catálogo de FP de todo el país.

Por otra parte, por lo que respecta a la Formación Profesional online, Aragón ofrecerá este curso dos nuevos títulos que se añaden a los 20 ya ofertados en el curso 2021-2022 en esta modalidad: Grado Superior de Sistemas de telecomunicaciones e informáticos, IES Río Gállego, Zaragoza; y Grado Medio de Actividades comerciales, CPIFP Los Enlaces, Zaragoza.

FP Dual en Aragón

Respecto a la FP Dual, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha autorizado 98 proyectos de para el curso 2022/2023, una cifra récord, que suman 459 plazas en centros públicos y concertados. Estas titulaciones combinan el estudio del segundo curso del ciclo formativo o curso de especialización y un puesto de trabajo remunerado (con una remuneración vinculada, al menos, al salario mínimo interprofesional) en una de las más de 300 empresas involucradas.

La FP dual en Aragón no ha dejado de crecer desde su implantación en el curso 2013-2014 interesando cada vez más a más empresas y alumnado por sus ventajas en cuanto a empleabilidad y fidelización del alumnado con un proyecto empresarial.

Además, hay que tener en cuenta que es un modelo que se potencia con la nueva ley de FP, ya que toda la FP será dual. En el modelo general se aumentan las horas de estancias en la empresa pasando a una horquilla entre 500 y 700 horas (actualmente son entre 370 y 410 horas). Superando en el modelo intensivo las 700 horas con contrato de formación.