Nuevos análisis revelan la presencia del lobo en el lugar de los ataques atribuidos a perros salvajes en Robres

Los análisis realizados sobre una muestra de excrementos revelan la presencia del lobo en el lugar de los últimos ataques sufridos por ganado ovino en el municipio de Robres y atribuidos a la acción de uno o varios perros salvajes. Las nuevas pruebas invalidan los resultados de las necropsias y dan la razón a las sospechas de los ganaderos afectados, que se podrán acoger a la próxima línea de ayudas al haber quedado demostrada la presencia del cánido.

Según han explicado fuentes del departamento aragonés de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, "los análisis han sido realizados en la Universidad de Barcelona y sus resultados acaban de ser conocidos por el servicio provincial de Huesca". Sus conclusiones han llegado el mismo día en el que ha trascendido el tercero de los ataques consecutivos registrados en el municipio de Robres. Se produjo la madrugada del martes al miércoles, con el resultado de seis ovejas muertas y dos heridas. Los anteriores tuvieron lugar hace menos de quince días. El primero se produjo el 1 de septiembre y el segundo, el 5, siendo ambos atribuidos inicialmente a perros, por la "cantidad" de mordiscos y su "escasa eficacia", según se determinó en las necropsias llevadas a cabo en el centro de recuperación de La Alfranca.

Ante su repetición, y antes ya del tercer ataque, la DGA había decidido adoptar medidas adicionales, tomando una muestra de los excrementos hallados junto a uno de los dos primeros ataques y colocando cámaras de fototrampeo en la zona. El análisis genético de esos excrementos releva que pertenecen a un Canis lupus italicus, lobo italiano, el mismo tipo de cánido detectado en Los Monegros.

Tras recibir los resultados, que constatan la presencia del lobo en la zona, el departamento aragonés de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha anunciado que incluirá a la localidad de Robres en la próxima convocatoria de ayudas para hacer frente a los sobrecostes derivados de la presencia del lobo y el oso para la ganadería extensiva.

Antonio Maza es el propietario del ganado que ha sufrido los dos últimos ataques, el ocurrido el día 5 y el sucedido la madrugada del martes al miércoles. A raíz del primero, su explotación fue objeto de la colocación de cámaras y por lo tanto, la DGA dispone de imágenes relacionadas con el ataque más reciente, donde se aprecia la presencia de un animal.

Para el ganadero, se trata del lobo, aunque su análisis ha pasado ya a un segundo plano, reconocen desde la DGA, ya que los resultados de las muestras recogidas son "concluyentes", evidenciando la presencia del lobo y por lo tanto, el derecho de los ganaderos a percibir ayudas, sin necesidad de demostrar si ataque el sufrido ha sido obra o no del cánido.

Los tres ataques registrados este mes de septiembre en el municipio de Robres han dejado un total de 35 animales muertos. "Sea o no el lobo –ha señalado Maza- el daño ya está hecho". "No he dormido nada esta última noche, por los nervios y la incertidumbre; es desesperante", ha añadido, insistiendo en las dificultades económicas y sociales que supone la presencia del cánido.

Aunque el ataque tuvo lugar la noche del martes al miércoles, los hechos han trascendido este jueves, a raíz de la denuncia del sindicato Asaja, que ha puesto el acento en la "angustia, incertidumbre y rabia que se está apoderando de los ganaderos de esta zona". La organización sigue defendiendo que la ganadería intensiva es "incompatible con la presencia de alimañas".

Los últimos ataques confirmados de lobo se produjeron en el cercano municipio de Torralba de Aragón, uno en mayo y otro en agosto, causando la muerte de una decena de animales.