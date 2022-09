Tercer ataque en quince días a un rebaño en Robres: "Yo en las imágenes veo a un lobo"

Un rebaño de ovino ha vuelto a ser atacado en Robres. Han muerto seis animales y además, dos han resultado heridos. Se trata del tercero en lo que va de mes que se produce en este municipio de la comarca de Los Monegros. El primero tuvo lugar el 1 de septiembre y el segundo, el 5. Ambos fueron atribuidos a la acción de uno o varios perros salvajes, de acuerdo a los resultados de las necropsias realizadas en el centro de recuperación de La Alfranca, descartando al lobo detectado en el territorio.

El nuevo ataque tuvo lugar la noche del martes al miércoles, en una zona de regadío situada a tan solo un kilómetro del casco urbano de la localidad. El rebaño afectado es el mismo que sufrió el último ataque. A raíz del mismo, según ha explicado su propietario, Antonio Maza, la DGA instaló cámaras de fototrampeo.

Tras su aviso, varios técnicos se trasladaron a la explotación y, junto al ganadero, visionaron este miércoles las imágenes grabadas, que han captado la presencia de un animal. "Para mí, es el lobo", ha señalado Maza. "Se reconoce su figura y además, las huellas que dejó son grandiosas; yo no tengo dudas. Yo en las imágenes veo a un lobo", ha insistido, a la espera de los resultados de los análisis de los técnicos de la DGA. De momento, se desconocen sus conclusiones sobre el visionado de las imágenes y los resultados de las necropsias. Tres forestales y una bióloga acudieron al aviso.

"Sea de lobo o no, el daño ya está hecho", ha señalado el ganadero, recordando que los tres ataques han tenido lugar en un periodo de tan solo quince días. En total, y desde esa fecha, han causado la muerte de 35 animales. "El lobo no pertenece a Los Monegros. Ni nuestros abuelos ni nuestros padres tuvieron que lidiar con este animal. No debería estar aquí; son otros los que lo quieren tener y nosotros los que lo padecemos", ha subrayado. "No he dormido nada esta última noche, por los nervios y la incertidumbre; es desesperante", ha añadido.

A la espera de los resultados de las necropsias y de las conclusiones del visionado de las cámaras, el ganadero asegura haber distinguido la figura del cánido detectado en Los Monegros, aunque los dos anteriores fueron atribuidos a perros salvajes.

Aunque el ataque tuvo lugar la noche del martes al miércoles, los hechos han trascendido este jueves, a raíz de la denuncia del sindicato Asaja, que ha puesto el acento en la "angustia, incertidumbre y rabia que se está apoderando de los ganaderos de esta zona". La organización sigue defendiendo que la ganadería intensiva es "incompatible con la presencia de alimañas".

Los últimos ataques confirmados de lobo se produjeron en el cercano municipio de Torralba de Aragón, uno en mayo y otro en agosto, causando la muerte de una decenas de animales.