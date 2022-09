Se buscan figurantes para la película que empezará a rodarse en enero en Loarre

La próxima película del director Antonio Chavarrías empezará a rodarse a principios del año que viene en el castillo de Loarre. Se titula 'La abadesa' y contará la historia de una joven que, en una época oscura y violenta, es nombrada rectora de un monasterio y recibe el encargo de repoblar y cristianizar territorios fronterizos y en guerra con el islam. La acción se ambientará en el siglo IX.

Las escenas del filme, que se rodará también en otros parajes de la provincia, precisan de cientos de personajes. La productora oscense Zazurca Artes Escénicas se ha hecho cargo de la dirección de 'casting' en Huesca. La convocatoria está dirigida tanto a profesionales como a aficionados, ya que se necesitan varios actores principales y de reparto así como una gran cantidad de figurantes.

A lo largo de los meses de septiembre y octubre se seleccionaran más de 100 perfiles para participar en el largometraje. Además de la inscripción a través del formulario web

se realizará 'street casting' por las calles y mercados de Huesca y localidades cercanas. En Zaragoza se realiza una convocatoria específica para actores profesionales que esta previsto que se haga pública este jueves.

Zazurca Artes Escénicas busca personas de todas las edades y con diversa apariencia étnica (aspecto europeo, íbero, árabe, berebere, egipcio, caucásico, indoeuropeo, persa…). Dado que la película está ambientada en el siglo IX, los participantes en la selección deben cumplir determinados requisitos en cuanto a su físico para que puedan remitir a esta época: no hay que llevar cortes de pelo modernos, tintes de tonos no naturales o tatuajes que no se puedan tapar. Todos los papeles son remunerados, incluidos los de los niños.

Ya durante un fin de semana en junio se llevó cabo una prueba abierta en Huesca para seleccionar a la intérprete de uno de los papeles principales. Se convocó a niñas de 12 a 17 años porque la película transcurre a lo largo de un lustro. A este 'casting' se desplazó el propio director del filme.

El director, guionista y productor barcelonés Antonio Chavarrías cuenta con una extensa filmografía en la que destacan títulos como 'Dictado' (2012), 'Las vidas de Celia' (2006), o 'Volverás' (2002), por la que obtuvo una nominación al Premio Goya al mejor guion adaptado (2002). El largometraje 'La abadesa' supondrá su vuelta a la dirección tras 'El elegido' (2016).

'La abadesa" será producida por Oberon Media y Wanda Vision. Además cuenta con la colaboración de Aragón TV y la Aragón Film Commission.