La popular cena de peñas anticipa el esperado regreso de las fiestas de Fonz

Los foncenses han vuelto a tomar desde el miércoles por la noche la Plaza Mayor para disfrutar del ambiente festivo que ha vuelto a las calles de la localidad mediocinqueña, dos años después de la suspensión de los festejos mayores por la pandemia. Las fiestas de la Asunción de Fonz comienzan este jueves y se prolongarán hasta el lunes 15, con actos para todos los públicos, si bien anoche ya hubo un anticipo con la popular cena de peñas, a base de una paella.

El acto central de esta primera jornada festiva será el destile de carrozas y la proclamación de majas y majos a partir de las 22.30. Ya desde el mediodía, los más pequeños han podido disfrutar de una fiesta de la espuma y guerras con agua. La tarde la amenizará la charanga El Pincho con una ronda por bodegas a partir de las 18.30. Y a la 1.00 de la madrugada actuará el grupo de versiones 'Yes to all' para dar paso al primer toro de fuego que se correrá a las 4.00 en la Plaza, todo un icono de estas fiestas patronales, subvencionado por los Kintos de 2022. Al mismo, le seguirá una disco móvil a las 4.30.

Programación de las fiestas