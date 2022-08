Francisco San Emeterio: "Yo no sé mandar pero hace falta un mayoral, si no sería una anarquía"

Es el más veterano de la Agrupación de Danzantes de Huesca con 55 años. ¿Cómo entró?

Yo trabajaba de tornero y el encargado de la empresa me llamó diez días antes de San Lorenzo para decirme si quería ser danzante. Era el año 1967. Yo no me lo creía al principio pero me dijo que como entonces jugaba al fútbol, yo podría aguantar bien físicamente los dances. Y así entré.

Hoy es un codiciado privilegio. ¿No había candidatos entonces?

Eran otros tiempos. Los problemas para formar cuadros empezaron en la década de los 30. De hecho, en 1933 salieron tres cuadros de niños danzantes, y eso siguió hasta 1947, cuando murió Bienvenido Susín y entró Pablo Esperanza ‘Cacón’ como mayoral. Hasta entonces eran solo hortelanos, pero luego ya empezaron a entrar profesiones liberales, un médico, un arquitecto, un comercial...

¿Hay requisitos de edad?

Los estatutos solo establecen un límite para entrar, los 16, aunque en eso se puede ser flexible. Pero no hay ningún tope para salir.

¿Y cree que debería haber?

Es una decisión personal, no se puede obligar a nadie a dejarlo.

¿Ya tiene pensado cuándo se retirará de mayoral?

No me lo planteo aún aunque ya se sabe que en la vida no es nada nuestro y todo llega.

¿Pero tiene ya relevo?

Tengo nietos que querrán bailar seguramente, pero aún son muy pequeños. Tengo dos hijas y a una de ellas quizá le gustaría ser danzante, pero viviendo en Pamplona lo tendría muy difícil. Y la otra de momento no piensa en ello.

Hablando de mujeres, ¿habrá pronto una en la agrupación?

En el momento en el que haya una mujer que sea familiar de danzante y quiera entrar, entrará.

¿Y cómo cree que se vivirá ese momento en Huesca?

En los tiempos que vivimos, esa puerta ya no se puede cerrar.

¿Que sentirá este 10 de agosto?

Va a ser muy especial. No obstante, es verdad que la ilusión de danzar después de tres años es nuestra, pero sobre todo es de la gente porque nos lo dicen por la calle. Son los que más ganas tienen de que salgamos a bailar.

¿Todavía le pide al santo después de tantos años junto a él?

Sí, siempre hay cosas que pedir. Este año, por ejemplo, pediré por todos los que lo han pasado mal en la pandemia y por todos los colectivos que nos han ayudado a tirar para adelante.

¿Siente que se ha perdido muchas cosas de las Fiestas por la responsabilidad de danzar?

No, porque cuando empecé de joven, llegaba a todo, a la fiesta y a la obligación que era el dance.

¿Cómo se mantiene en forma?

Andando y sobre todo yendo en bici por la ciudad. Al cabo del año hago más kilómetros que mis amigos que salen en grupo los fines de semana. Si la gente supiese de la bondad de la bici, cuántos coches se dejarían en casa...

¿Se siente poderoso por llevar el bastón de mayoral?

Para nada, yo soy el mismo que todos los días del año.

¿Pero le gusta mandar?

He sido encargado, entrenador de fútbol, monitor de Scouts... pero no sé mandar. Sin embargo, la figura del mayoral tiene que existir para dar algunas órdenes, si no sería una anarquía.

¿Y cuál es su función?

Darles ánimos para que lo hagan bien y estén atentos. La ilusión y la preparación ya se dan por hecho, así que lo único que hay que hacer es emplear la cabeza para que las cosas se hagan bien.

Los Danzantes son ‘famosos’ en Huesca pero ¿cree que tendrían que salir más veces fuera para promocionar las fiestas?

En el último siglo ha habido salidas extraordinarias a Zaragoza, Ayerbe, San Juan de la Peña, Binéfar, Barcelona, Buñol, Roma y Tarbes. Se ha hablado de volver a Roma o de ir a San Lorenzo del Escorial, pero nada más.

Hasta les imitan en México...

Sí, y lo hacen muy bien. Rafael Velilla, que era danzante, fue misionero y enseñó a bailar a una tribu de jíbaros en Ecuador.