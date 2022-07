El juez no ve pruebas de que el diputado de Huesca Cristian Royo drogara a la chica que lo denunció por un delito sexual

El Juzgado de Instrucción número 2 de Lérida ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra Cristian Royo, el diputado provincial de Ciudadanos acusado por una joven de un delito sexual. Los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2021 en un hotel de la capital ilerdense. La chica, de 21 años, con la que mantuvo relaciones sexuales tras conocerse en una red social, lo acusó de haberla drogado.

En el auto de sobreseimiento, el juez considera que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito. Según señala, hay constancia de que la denunciante consumió sustancias estupefacientes y de que hubo relaciones sexuales, pero no se ha acreditado que una u otra circunstancia se produjera "contra la voluntad de ella".

Además, la mujer incurrió en "importantes contradicciones", indica el auto, que restan verosimilitud a su relato. "En las primeras manifestaciones refirió haber mantenido relaciones sexuales consentidas con el investigado, negándolo con posterioridad".

Royo, entonces de 30 años, quedó con ella en un bar de Lérida. Era su segunda cita. Luego se fueron a un hotel. Aunque la chica manifestó a los Mossos d’Esquadra aquel día que no la forzó, consideró que las relaciones no fueron consentidas porque previamente hubo una ingesta involuntaria de drogas que anuló su voluntad. Dijo que le había echado algo en la bebida que consumió en el bar cuando ella se ausentó para ir al servicio. Sin embargo, según el auto de sobreseimiento, no consta acreditado si en el bar donde supuestamente le introdujo la droga, ella fue o no al baño. "Se desconoce si el local tiene cámaras de seguridad y en la fecha actual ya no se guardarían las grabaciones", indica el magistrado, que a la vista de todo ello concluye que solo puede acordarse el sobreseimiento de las actuaciones.

El auto será recurrido en apelación ante la Audiencia de Lérida por el abogado de la denunciante, que considera que el relato de ella no adolece de contradicciones. Según José Antonio Ballarín, la chica nunca negó las relaciones sexuales, pero mantiene que la drogó.

Expulsado del partido

Royo, quien siempre aseguró que las relaciones fueron consentidas, prefirió no hacer declaraciones tras conocer el auto de sobreseimiento. No es el único escándalo que lo salpica. Ciudadanos anunció su expulsión del partido y le pidió la entrega del acta de diputado provincial, por no dar explicaciones de los movimientos en las cuentas del grupo.

El expediente sigue sin resolverse pasados dos meses, aunque el plazo de alegaciones era solo de cinco días, por lo que la baja no es firme. Mientras, disfruta de su nómina (42.493 euros anuales) y mantiene los cargos en la Diputación de Huesca. La institución provincial le reclamará por vía ejecutiva 24.770 euros de gastos sin justificar de la asignación total de 90.000 euros al grupo.