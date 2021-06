Investigan al diputado provincial de Cs en Huesca por una denuncia de delito sexual que él niega

Un juzgado de Lérida investiga al diputado provincial de Ciudadanos en Huesca y concejal en el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena Cristian Royo por un presunto delito sexual después de que una chica con la que mantuvo relaciones denunciara ante los Mossos d’Esquadra que le había dado algún tipo de sustancia para doblegar su voluntad. Una acusación que él niega rotundamente asegurando que fueron consentidas por lo que advierte de que irá "hasta las últimas consecuencias" para defender su honor y su inocencia.

De momento, Royo se mantiene en todos sus cargos públicos. Desde la dirección regional del partido explican que solo tienen constancia de una denuncia "pero nada más", y recalcan que respetan la actuación de la justicia y también el principio de presunción de inocencia.

Royo explicó este viernes a HERALDO que hace unas semanas conoció a una chica y quedó con ella en Lérida. En la segunda cita mantuvieron relaciones en un hotel. Al acabar, él le manifestó su intención de dejar de verse y entonces ella abandonó la habitación y llamó a los Mossos d’Esquadra y a una ambulancia.

Los agentes subieron a la habitación para tomarle declaración. "Me dijeron que no me preocupara porque ella había dicho en todo momento que las relaciones habían sido consentidas pero que se sentía algo mareada y pensaba que yo le había echado algo en la bebida, y querían escuchar mi versión", relató el diputado y concejal de Cs, quien aseguró que les facilitó sus datos personales y que incluso se ofreció a que registraran la habitación para comprobar que no había ninguna sustancia. Finalmente, él abandonó el hotel sin tener que ir a declarar a comisaría y la chica fue conducida al hospital para realizarle pruebas.

No había recibido en estas semanas ninguna notificación formal sobre el asunto, pero este viernes se puso en contacto con los Mossos d’Esquadra para conocer en qué había quedado todo y entonces le confirmaron que la chica había presentado finalmente una denuncia y ellos habían trasladado las diligencias al Juzgado de Guardia para que investigara el caso.

Cristian Royo dejó claro que hasta ahora él no ha recibido requerimiento judicial alguno pero que en caso de que sea así "iré a declarar y lo que haga falta". Y es que insistió en su inocencia. "Evidentemente voy a ir hasta el final porque no voy a permitir que se juegue con mi honor de esta forma", subrayó.

Una vez que tuvo confirmación oficial de la denuncia y de las diligencias judiciales este viernes comunicó los hechos a la dirección de Ciudadanos.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Diputación de Huesca convocó a última hora del día por la vía de urgencia una junta de portavoces en la que Cristian Royo explicó su versión de los hechos, coincidente con el relato ofrecido a este periódico. A la misma asistieron los portavoces del PSOE, PP, PAR y él mismo, por Ciudadanos, además del presidente de la institución, Miguel Gracia.

Según fuentes de la Diputación, tras escucharle, se decidió convocar de nuevo a este órgano el próximo lunes para valorar si hay más argumentos e información, y que al mismo tiempo cada formación pueda analizar el caso, antes de tomar una decisión sobre la posición de Royo en la institución provincial. Y también a la espera de los acuerdos que pueda tomar la formación política a la que pertenece el diputado, el único representante de su grupo en la corporación.

Con solo 30 años, es el diputado más joven de la corporación y portavoz del grupo de Ciudadanos, que por primera vez obtuvo representación provincial en las últimas elecciones. Está al frente de la vicepresidencia de Iniciativas territoriales y Programas europeos y es delegado de Programas Europeos. Además, es uno de los tres concejales de Cs en Villanueva de Sijena, formación que gobierna.