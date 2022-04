La Semana Santa de Huesca está declarada como celebración de Interés Turístico de Aragón. En este 2022, la Archicofradía de la Santísima Vera Cruz de Huesca y el resto de cofradías de la ciudad vuelven a vertebrar los actos procesionales hasta el Domingo de Resurrección el próximo día 17 de abril, con la procesión del Resucitado. También se desarrollarán iniciativas especiales en pueblos de la Hoya, desde Siétamo a Bolea o Almudévar.

La Semana Santa regresa con los recorridos habituales tras dos años suspendida por la pandemia. No obstante, las obras de reurbanización que se están acometiendo junto a la plaza de Santo Domingo de Huesca no solo han obligado a trasladar 12 de los 21 pasos a una nave industrial por el temor a no poder sacarlos conforme avancen los trabajos, sino que también mantendrán en el aire hasta el último momento el punto de salida de la procesión del Viernes Santo, que podría llevarse a cabo desde el Trasmuro.

Recorridos y horarios de las procesiones de Semana Santa 2022 en Huesca

Se mantienen las 12 procesiones: Entrada de Jesús en Jerusalén y Cristo de los Gitanos (domingo 10 de abril); el Cenáculo y el Prendimiento (lunes 11); Jesús atado a la columna y la Coronación de espinas (martes 12); la Enclavación y Nuestro Padre Jesús Nazareno (miércoles 13); la Dolorosa y el Cristo del Perdón (madrugada del viernes 15); el Santo Entierro (Viernes Santo); y el Resucitado (domingo 17).

PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS EN HUESCA

Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén

Bendición de Ramos y procesión. Al finalizar la procesión continuará la celebración de la Eucaristía. Cofradía de San José y Santa Ana.

Horario: 11.00

ITINERARIO: Iglesia Catedral, C/ Santiago, C/ Pedro IV, Pl. Lizana, Coso Alto, C/ Moya, C/ Cuatro Reyes, C/ Ramiro el Monje, Pl. San Pedro, C/ San Salvador, Pl. Arista, C/ Las Cortes, Iglesia Catedral.



Los que iban delante y detrás gritaban: “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” (Mc 11, 9).

Procesión del Cristo de los Gitanos en Huesca

Santa Iglesia Catedral. Cofradía del Santo Cristo de los Gitanos.

Horario: 22.00

ITINERARIO: Iglesia Catedral, C/ Las Cortes, Pl. Arista, C/ San Salvador, Tr. Mozárabes, Pl. Los Fueros de Aragón, C/ Santos Justo y Pastor, C/ Desengaño, C/ Doña Petronila, C/ Las Cortes, Iglesia Catedral.



PROCESIONES DEL LUNES SANTO EN HUESCA

Procesión del Cenáculo

Santuario de María Auxiliadora. Cofradía Salesiana del Santo Cáliz.

Horario: 21.00.

ITINERARIO : Iglesia de María Auxiliadora, Avda. Monreal, Coso Alto, C/ Moya, Pl. López Allué, C/ Cuatro Reyes, C/ Goya, Coso Bajo, Pl. Santo Domingo.

: Iglesia de María Auxiliadora, Avda. Monreal, Coso Alto, C/ Moya, Pl. López Allué, C/ Cuatro Reyes, C/ Goya, Coso Bajo, Pl. Santo Domingo. 20:00. Celebración de la Misa del Cofrade

Procesión del Prendimiento en Huesca

Iglesia de Santo Domingo y San Martín Cofradía del Prendimiento, parroquia de Santo Domingo y San Martín, y colabora la A. V. “Juan de Lanuza”. Previo a la procesión se efectuará la lectura del pasaje evangélico del Prendimiento.

Horario: 23.00

ITINERARIO: Iglesia de Santo Domingo, Coso Bajo, C/ Sancho Ramírez, Tr. Ballesteros, C/ José M.ª Lacasa, C/ Lanuza, Coso Bajo, Pl. Santo Domingo.

A diario os enseñaba en el templo y no me detuvisteis. Pero, que se cumplan las escrituras (Mc 14, 49)

PROCESIONES DEL MARTES SANTO EN HUESCA

Procesión de Jesús Atado a la Columna en Huesca

Colegio de San Viator Cofradía de Nuestro Señor Atado a la Columna.

Horario: 20:30

ITINERARIO: Colegio San Viator, C/ del Parque, C/ Capuchinas, C/ Amistad, Coso Alto, C/ Villahermosa, Pl. López Allué, C/ Cuatro Reyes, C/ Goya, Coso Bajo, Pl. Santo Domingo.

Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús,

después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran (Mt 27, 26).

Procesión de La Coronación de Espinas en Huesca

Basílica de San Lorenzo Cofradía de la Preciosísima Sangre, parroquia de San Lorenzo y

la colaboración de la A. V. Barrio de San Lorenzo. Previo a la procesión se efectuará la lectura del pasaje evangélico de la Coronación de Espinas.

Horario: 23.00.

ITINERARIO: Basílica de San Lorenzo, C/ San Lorenzo, Tr. de los Monteros, Pl. Alfonso el Batallador, C/ Fatás, C/ Roldán, C/ Boltaña, Pl. San Antonio, C/ Caspe, Pl. Concepción Arenal, Pl. Navarra, C/ Berenguer, C/ San Orencio, Pl. San Lorenzo, Coso Bajo, Pl. Santo Domingo.

Vemos ahora a Jesús coronado de gloria y honor por su pasión y muerte (Heb 2, 9)

PROCESIONES DE MIÉRCOLES SANTO EN HUESCA



Procesión de la Enclavación

Iglesia de Santiago Apóstol Cofradía de Santiago y Parroquia de Santiago Apóstol. Previo a la procesión, oración por los cofrades difuntos en el atrio de la iglesia.

Horario: 20.30 .



. ITINERARIO: Iglesia de Santiago Apóstol, C/ del Parque, C/ Miguel Servet, Coso Alto, C/ Moya, Pl. López Allué, C/ Cuatro Reyes, C/ Goya, Coso Bajo, Pl. Santo Domingo.

Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas (1 Pe 2, 21)

Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Santa Iglesia Catedral. Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno Previo a la procesión, meditación y oración de los cofrades.

Horario: 23.00.

ITINERARIO: Iglesia Catedral, C/ Santiago, Pl. Lizana, Coso Alto (ENCUENTRO EN LA PLAZA DE LA INMACULADA), C/ Moya, Pl. López Allué, Tr. Cortés, Pl. San Pedro, C/ San Salvador, Pl. Arista, C/ Las Cortes, Pl. de la Catedral

MADRUGADA DEL VIERNES SANTO EN HUESCA

Procesión de la Dolorosa en Huesca

Santa Iglesia Catedral. Cofradía de la Dolorosa.

Horario: 00.45

ITINERARIO: Iglesia Catedral, C/ Las Cortes, Pl. Arista, C/ Azara, C/ Sancho Abarca, Pl. López Allué, Tr. Cortés, Pl. San Pedro (CONTINÚA EL RECORRIDO CON EL CRISTO DEL PERDÓN).

Procesión del Cristo del Perdón

Iglesia de Santo Domingo y San Martín. Cofradía del Cristo del Perdón. Al inicio de la procesión se cantará el Himno al Cristo del Perdón. En el encuentro con la Dolorosa, meditación sobre las Siete Palabras y se cantará la Hora Mística y el Stabat Mater. Cantos interpretados por el Coro Ars Nova, dirigido por Conrado Betrán.

Horario: 00.30

ITINERARIO: Iglesia de Santo Domingo, Coso Bajo, C/ Ramiro el Monje, Pl. San Pedro (ENCUENTRO CON LA DOLOROSA), Tr. Cortés, Pl. López Allué, C/ Cuatro Reyes, C/ Goya, Coso Bajo, Pl. Santo Domingo

Por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados (Col 1, 14)

PROCESIONES DEL VIERNES SANTO EN HUESCA

Solemne procesión del Santo Entierro en Huesca

Horario: 19.00 , desde la iglesia de Santo Domingo.

, desde la iglesia de Santo Domingo. ​ITINERARIO: Iglesia de Santo Domingo, Coso Bajo, C/ Ramiro el Monje, Pl. San Pedro, C/ San Salvador, Pl. Arista, C/( Las Cortes, Pl. de la Catedral, C/ Santiago, C/Pedro IV, Pl. Lizana, Coso Alto, C/ Moya, Pl. López Allué, C/ Cuatro Reyes, C/ Goya, Coso Bajo, Pl. Santo Domingo.

Y además:

Concentración de Bandas de Tambores y Cornetas. Horario: 11.30 . Plaza López Allué. Concentración de Bandas de Tambores y Cornetas. ITINERARIO : Pl. López Allué, C/ Moya, Coso Alto, Coso Bajo, Pl. Santo Domingo.

. Plaza López Allué. Concentración de Bandas de Tambores y Cornetas. : Pl. López Allué, C/ Moya, Coso Alto, Coso Bajo, Pl. Santo Domingo. Desfile de Romanos : a las 14.00 en la Santa Iglesia Catedral. ITINERARIO : Pl. Catedral, C/ Santiago, C/ Pedro IV, Pl. Lizana, Coso Alto, Coso Bajo, Pl. Santo Domingo.

: a las en la Santa Iglesia Catedral. : Pl. Catedral, C/ Santiago, C/ Pedro IV, Pl. Lizana, Coso Alto, Coso Bajo, Pl. Santo Domingo. Exposición de los Grupos Escultóricos participantes en la Procesión del Santo Entierro en la Iglesia de Santo Domingo y San Martín.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN EN HUESCA

Procesión del Resucitado

Organizada por la Archicofradía de la Santísima Vera Cruz y colaboran el resto de las cofradías de la ciudad.

Horario: 11.00

ITINERARIO: plaza de Santo Domingo, Coso Bajo, Ramiro el Monje, plaza San Pedro, donde tiene lugar el encuentro con la Virgen de la Esperanza (que está en la iglesia de San Pedro y la espera fuera), suelta de palomas blanca y vuelta del paso del Resucitado por la calle San Salvador, plaza Arista, calle Las Cortes y plaza de la Catedral.

Últimas noticias sobre la Semana Santa 2022.