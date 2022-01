La Guardia Civil aconseja aplazar las actividades en alta montaña por el "grave peligro" del hielo

La Guardia Civil suele hacer constantes llamamientos a la prudencia en la montaña sea la época que sea, pero tras los graves accidentes ocurridos en la última semana ha dado un paso más y esta vez aconseja incluso aplazar las actividades de riesgo (esquí de travesía, montañismo, escalada...) en cotas altas por el "grave peligro" que supone el hielo que cubre el Pirineo, especialmente en la zona más occidental, tras la combinación de lluvias, sol y bajas temperaturas.

"Tal y como está la nieve, lo recomendable para quien quiera subir a la montaña es esperar. Los que no sean muy experimentados tendrían que quedarse en casa y los que sí, deben ser conscientes del riesgo que asumen", destacó este domingo Santiago Gómez, jefe de los Greim de la Guardia Civil, quien admitió estar "alarmado" por los tres fallecidos registrados en el mismo valle la última semana tras sufrir caídas por cortados o barrancos: dos esquiadores de 19 y 71 años y un montañero de 26. "Toda la nieve que hay, que tampoco es mucha, está extremadamente dura así que cualquier caída puede ser muy grave e incluso mortal", alerta.

La Guardia Civil dio más detalles del accidente mortal del montañero vasco el sábado en el pico Aspe, en Ansó. Estaba ascendiendo por la ruta normal de la cara norte, con la intención de descender esquiando por el lado sur. Y cuando progresaba con el piolet y los crampones por una ladera helada, por causas aún sin determinar se precipitó unos 350 metros, recorriendo unos 500 metros de distancia. La víctima, según el Diario Vasco, era Fermín Caminos, un joven de la localidad guipuzcoana de Berastegi.

Sus compañeros dieron aviso al 112 porque lo habían perdido de vista en la caída. Especialistas del Sereim de la Guardia Civil de Jaca, el helicóptero de la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061 localizaron al montañero a unos 2.200 m de altitud pero solo pudieron confirmar su muerte.

En este sentido, Santiago Gómez hizo hincapié en que pese a ir bien equipado, como era este caso, el riesgo existe. "Los crampones y el piolet son muy útiles para progresar y para frenarnos si tenemos alguna caída. Pero si no estamos entrenados en autodetención, en el momento que nos ocurre igual no los sabemos usar o incluso no lo hacemos suficientemente rápido y entonces se coge mucha velocidad y es imposible pararse", resaltó.

Por ello, insistió en recomendar que se estudie con antelación la actividad, el lugar donde se quiere hacer y el momento "porque hasta las laderas este y sur que les da el sol, siguen estando muy duras a primera hora". Además, las previsiones meteorológicas apuntan a que las heladas y el anticiclón se mantendrán en los próximos días evitando que la nieve se transforme durante el día. "La situación no cambiará hasta que suban las temperaturas o caigan más nevadas", subrayó.

Santiago Gómez agradeció a este respecto que el propio Luis Alberto Hernando, triple campeón del mundo de ‘trail running’ y miembro del Greim, hiciera este este fin de semana un llamamiento a través de sus redes sociales aprovechando su gran visibilidad aconsejando dejar para más adelante la práctica de actividades de alta montaña como el esquí de montaña por la peligrosa situación del monte.

También la Gendarmería está lanzando este tipo de advertencias en el Pirineo francés tras la muerte el pasado miércoles de una senderista española de 66 años en el pico de Midi d’Ossau por una grave caída cuando caminaba con raquetas de nieve.