El boom de los pisos turísticos deja sin vivienda a trabajadores de la hostelería y las estaciones de esquí

Ibiza no es el único lugar donde los trabajadores no encuentran vivienda a precios asequibles. En el Pirineo, empleados del sector turístico han renunciado a una oferta laboral en las estaciones de esquí, los hoteles o los restaurantes, al no poder encontrar alquileres acordes a su salario. A pocas semanas del inicio de la temporada, alcaldes, empresarios, agencias inmobiliarias y sindicatos coinciden en que es un problema "muy grave" que va a más, y reclaman políticas activas para construir VPO de alquiler.

Una de las razones es el boom de los apartamentos turísticos, que ha reducido la oferta. En 10 años, el número de plazas en la Comunidad ha pasado de 4.907 a 8.021, según el Instituto Aragonés de Estadística. Otra causa hay que buscarla en los precios. Por un estudio de 40 metros cuadrados con dos literas en la urbanización de Formigal se piden 780 euros, y por un piso de 75 metros, 1.200. En Benasque, oscilan entre los 650 euros por dos habitaciones y los 850, por tres.

Por eso, muchos trabajadores del valle de Tena viajan cada día 80 km, entre la ida y la vuelta, para dormir en Sabiñánigo, donde los alquileres son más baratos. Sin embargo, las inmobiliarias de esta ciudad aseguran que este año tampoco disponen de pisos. "No sé dónde se va a poder alojar el personal, no hay ni en Sabiñánigo", afirma Javier Giménez, de Fincas Serrablo. "Es el primer año que tenemos problemas. Buena parte los han ocupado trabajadores de las obras de la autovía y de la fábrica de Iberfoil. Otras veces, por estas fechas, teníamos 20 o 25 viviendas por arrendar, pero hoy concretamente solo disponemos de una, y se alquilará en uno o dos días. La gente va loca buscando, estamos todas las inmobiliarias igual", asegura Giménez.

En Biescas la situación es similar. "No paran de llamar y no tenemos pisos, y eso que aún no ha empezado la temporada", reitera César Valero, de Inmopirineos. "En Ibiza hay gente viviendo en caravanas, pero en Formigal también. Alguien debería hacer algo", añade este empresario.

Renuncias a ofertas de empleo

El déficit de vivienda está provocando renuncias en las ofertas de empleo. "A las de Aramón se apuntaron muchos, pero cuando los llaman y miran los alquileres, se dan cuenta de los precios y renuncian", cuenta Josetxu Úriz, miembro del comité de empresa de Formigal y de Intercentros de Aramón por UGT. Además, algunos propietarios exigen el pago de los cinco meses de una vez y por adelantado.

Ante esta situación, Aramón ha ofrecido a sus empleados trabajar 6 días a la semana en lugar de 5, de manera voluntaria, como recoge el convenio, según Úriz, quien opina que se deberían promover pisos de alquiler social. "Son sitios turísticos y los propietarios prefieren reservarlos para los visitantes, porque alquilando en Navidad, puentes o fines de semana sacan más".

"Los precios resultan prohibitivos, inalcanzables para los trabajadores, incluso para un empleado cualificado", insiste Ricardo Laguna, dueño de un campin en Panticosa, que colabora con sus empleados en la búsqueda de alojamiento y está pensando en habilitarlo en sus instalaciones. Él tiene menos problemas porque trabajan casi todo el año, "pero los bares que abren solo unos meses, no encuentran a nadie. Algunos dejan de poner mesas por falta de mano de obra, y eso es debido al alojamiento".

La empresa Aramón recibió 1.600 solicitudes para su oferta de 200 contratos temporales en sus estaciones de esquí. "Resulta difícil conseguir casa a pie de pistas y por eso amplían el radio de búsqueda llegando a Sabiñánigo o incluso Jaca", señalan fuentes del grupo. Aseguran que están colaborando para encontrar piso a sus empleados y que han retomado las conversaciones iniciadas antes de la pandemia con otros agentes e instituciones, "para, a medio plazo, ir buscando alternativas".

"Hay mucho apartamento no regulado"

Por su parte, la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, denuncia "verdaderos problemas en la contratación en las zonas rurales" por el déficit de vivienda. "Existe un problemática evidente en cuanto a la oferta inmobiliaria para personas y trabajadores relacionadas con nuestro sector y otros afines. Hay mucho apartamento que se utiliza para fines y actividad turística que no está regulado, lo cual se traduce en una escasa oferta de pisos para la demanda que se ocasiona en los próximos meses. Este es un asunto grave en zonas del Pirineo y al que se debe poner solución cuanto antes", señalan fuentes de la organización, que aseguran que muchos empresarios realizan "un sobreesfuerzo" para dar solución a este problema y retener a un profesional del sector habilitando alojamientos en sus propias instalaciones.

Desde la asociación proponen que una posible línea de ayuda al alquiler de vivienda podría ser importante de cara a solucionar parte del problema de acceso, ya que suele resultar en muchas ocasiones caro y los propietarios prefieren rentar sus viviendas a turistas. En ocasiones, "para un particular que ofrece un apartamento en una plataforma de mal llamada 'economía colaborativa', resulta más beneficioso alojar a cuatro turistas el fin de semana que a un trabajador todo el mes".

"El problema es similar al de Ibiza, con la salvedad del clima. Aquí, en invierno, no se puede dormir en una terraza o en una furgoneta", declara la vicepresidenta del sector de Hospedaje de la asociación, Anabel Costas. “La gente se tiene que ir a vivir a Sabiñánigo y hacer carretera, un viaje que se complica con la nieve”. Añade que es un problema “que vamos a tener que solucionar si no queremos reducir las plazas en nuestros establecimientos por falta de trabajadores”.

Caravanas estacionadas en Sallent. En la propia estación de Formigal hay un espacio habilitado cerca de la iglesia. Rafael Gobantes

Los alcaldes exigen soluciones

Solo Benasque suma más de 1.800 plazas de apartamentos turísticos, "y constantemente tenemos nuevas entradas en el registro", afirma su alcalde, José Ignacio Abadías. "Los pisos se están reconvirtiendo al alquiler turístico. Sacan más por días o semanas que con los trabajadores toda la temporada", añade, asegurando que la situación provoca que haya gente "que pasa el invierno viviendo en autocaravanas". El problema afecta a las estaciones de esquí, pero también a la hostelería y el comercio.

Para Abadías, una de las soluciones pasa por hacer VPO de alquiler, lo que exige la implicación de la DGA, competente en la materia, con apoyo municipal para facilitarle suelo. Otra opción, que se planteó a Aramón, fue construir un aparthotel o una residencia para trabajadores. Su colega de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, coincide en la necesidad de adecuar edificios solo con este fin. "Es un tema que hay que afrontar".

Panticosa ha conseguido la cesión de la residencia de la Diputación Provincial para, entre otras cosas, habilitar pisos para trabajadores. Y es que, según el alcalde, Jesús María Úriz, unas 80 personas seleccionadas para hacer la temporada en las estaciones han renunciado por los altos alquileres. Menciona también el caso de un hostelero al que le han dicho que no 20 ayudantes de cocina por la imposibilidad de pagar un alojamiento en el Pirineo. "Mientras haya demanda turística, esta otra queda relegada. Pisos de 2 y 3 habitaciones pueden costar 1.000 euros, que con un sueldo de 1.300 no se pueden pagar", dice, y pide a la DGA que tome cartas en el asunto.