Alertan de falta de mano de obra en el Pirineo este invierno ante la previsión de "pleno empleo"

Oficial de mantenimiento, dependiente para tienda de alquiler de esquí, camarero y camarera, personal de cocina, recepcionista, gobernanta, técnico informático, comercial de alimentación... Y todos los puestos, con al menos un año de experiencia. Estas son algunas de las ofertas de trabajo para Jaca, Sallent de Gállego, Canfranc o Benasque que se pueden encontrar estos días en los principales portales de empleo, con sueldos a partir de los 1.300 euros netos de media. Y es que las empresas vinculadas al sector de la nieve (hoteles, restaurantes, bares, tiendas de deporte...) se han lanzado ya a la búsqueda de trabajadores para cubrir la demanda de una temporada invernal que ya asoma y lo hace con grandes perspectivas.

Los empresarios turísticos del Pirineo oscense auguran que en los próximos meses, los valles recuperarán la situación de "pleno empleo" tras el fiasco de la pasada campaña. Y es que las restricciones de movilidad y el cierre de casi todas las estaciones de esquí -solo abrió Astún- provocó entre diciembre y abril una caída de casi 5.000 contratos del sector servicios en las principales localidades a pie de pistas (Aísa, Canfranc, Villanúa, Jaca, Biescas, Panticosa, Sallent, Benasque y Castejón de Sos), según los datos del SEPE.

Más información Las estaciones de esquí aceleran los contratos a pocas semanas del ansiado inicio de temporada

José María Ciria, presidente de la Asociación Turística del Valle de Benasque, está convencido de que este invierno recuperarán los niveles de empleo anteriores a la pandemia. "Las perspectivas son bastante buenas y aunque al final todo dependerá de que nieve o no, creemos que va a ser una temporada importante", señala.

No obstante, avisa de que para ello es necesario solucionar el problema de la falta de mano de obra ya que los empresarios tienen "muchas complicaciones" para encontrar personal, "sobre todo profesional". Estas carencias, insiste, van en detrimento de la calidad de vida de los responsables de los establecimientos "y también del servicio porque si no son profesionales, no es fácil hacerlo bien". Además, en este último año y medio ha habido fuga de personal de hostelería hacia otros sectores como el transporte.

Para atajar este déficit, Ciria pide apoyar más a las escuelas de FP para ofrecer formación práctica a los trabajadores de las empresas de los valles "y crear estímulos para que la gente venga a trabajar a la hostelería con un poco de vocación, no porque sea el último reducto al que se engancha". Además, asegura que los sueldos en los valles del Pirineo son "bastante dignos" y superiores a los convenios de otras zonas de España.

En el hotel Saliecho, en Sallent de Gállego, ya han comenzado los preparativos para su apertura en el puente de la Inmaculada. Rafael Gobantes

Otro de los hándicaps en estas zonas turísticas es la falta de vivienda ya que no hay gente suficiente para cubrir todos los puestos y hay que ‘importarla’. Y por ello plantea la posibilidad de crear suelo específico para construir pisos de alquiler asequible para trabajadores aunque sea en poblaciones del entorno. En su caso, por ejemplo, disponen de dos pisos para alojar a parte de su plantilla.

Marian Bandrés, presidenta de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de La Jacetania (Acomseja), también prevé que se recupere el "pleno empleo" esta temporada. "Estamos muy optimistas porque se espera que el puente de la Inmaculada sea buenísimo después de que la gente estuviera encerrada el año pasado y no viajara", subraya. Para animarlo, ultiman una campaña de promoción con las estaciones y con la oferta de ‘apres-ski’.

No obstante, coincide en que hay algunos subsectores con dificultades para cubrir su demanda, como las tiendas de deportes o la hostelería. "Y si hablamos ya de gremios como carpinteros o electricistas, muchas se las ven y se las desean porque falta gente cualificada", lamenta. Por ello, pide trabajar para quitarle el «estigma» a la FP. "Hay que valorarla mucho mejor porque casi todos los jóvenes salen con trabajo", destaca.

Alquileres demasiado caros

Jesús Pellejero, presidente de la Asociación Turística del Valle de Tena, incide en el problema de vivienda. "La crisis de los grandes destinos turísticos es que el precio del alojamiento sube en paralelo a la importancia del lugar y al personal que tiene que buscarse un sitio, a veces ni le compensa porque es muy caro", afirma. Ante esta situación, los empresarios optan por distintas fórmulas como facilitar alojamiento en los propios hoteles, facilitar un apartamento para compartir, colaborar en el pago del alquiler...

Su pronóstico apunta incluso a superar los niveles de empleo de la temporada 2019/2020 "porque las reservas que tenemos a fecha de hoy, con una ocupación ya del 50%, son mayores que las de entonces a estas mismas alturas y fue un año récord", se congratula.