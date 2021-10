Huesca resiste como capital ‘cero covid’ tras ocho días sin casos

Huesca aguanta como territorio ‘cero covid’. La capital oscense lleva ocho días sin notificar casos de coronavirus, lo que le ha permitido dejar a cero el índice de incidencia acumulada a 7 días por 100.000 habitantes, uno de los más utilizados para controlar la evolución de la pandemia. Pese a ello, los profesionales sanitarios instan a no relajar los comportamientos para evitar una nueva ola que, a pesar de la buena situación, no descartan.

El pasado 6 de octubre fue el último día que se notificaron casos en Huesca: uno en el centro de salud de Pirineos y otro en el de Santo Grial. Desde entonces no se ha detectado ningún nuevo positivo ni en estas dos zonas básicas de salud ni en la de Huesca Rural. “Seguimos haciendo una búsqueda de casos, ya que viene gente con enfermedades respiratorias, con resfriados, dolores de cabeza… En el Santo Grial hacemos entre 50 y 100 test de antígenos a la semana, y en Pirineos 15 o 20 cada día. Pero todos salen negativo”, se felicita Ramón Boria, médico del Santo Grial y presidente de la junta de personal del sector sanitario de Huesca.

Pese a ello, dice que tienen que “seguir buscando” para controlar lo antes posible los potenciales brotes. Sobre las causas de este blindaje ante la covid -habitual en algunos pueblos pequeños pero extraño en toda una capital de provincia-, Boria dice que “la vacuna ha podido influir”, aunque no descarta que “el virus esté cambiando de alguna manera”.

Aún así, cree que no se pueden relajar las medidas en exceso, porque “tal y como se ha comportado el virus en todo este tiempo, nunca se sabe cuándo puede volver y puede haber una nueva ola”. “He estado en Zaragoza estos días del Pilar y cruzo los dedos para que en 10 o 15 días no haya un repunte”, afirma. Cree que hay que continuar “con la vacunación y con prevención”, aunque también asegura que “hay que tirar hacia adelante”, ya que “la sociedad no puede estar anclada en el miedo”.

La ausencia de casos en la ciudad de Huesca confirma una tendencia generalizada al descenso de incidencia en Aragón. En la capital oscense es cero, pero en Aragón la cifra se acerca ya a los 20 casos por 100.000 habitantes a 7 días, que es el nivel más bajo desde julio del año pasado, cuando se empezaron superar los efectos del confinamiento total. En julio de este año, esta cifra llegó a 452.

Huesca no es la única ciudad de Aragón que mantiene a 0 este indicador, ya que Alcañiz, Ejea de los Caballeros, Jaca y Tarazona tampoco han notificado casos en la última semana. En Teruel están en 13 casos por 100.000 habitantes cada siete días, y en Zaragoza en 18. En el caso de la capital aragonesa esta cifra no ha aumentado durante esta semana cultural del Pilar, aunque habrá que esperar unos días para confirmar que estos eventos no han tenido efecto en la evolución de la situación epidemiológica de la capital aragonesa.

Este viernes la situación también deparó otra buena noticia: la ausencia de casos en toda la provincia de Teruel. En la de Huesca solo hubo 10, pero todos ellos concentrados en Fraga. Los otros 42 nuevos positivos detectados saltaron en la provincia de Zaragoza, con Cariñena, Torrero-La Paz, y Miralbueno-Garrapinillos encabezando la lista con 4 contagios cada uno.