El hospital San Jorge, expectante ante la evolución del repunte de las 'no fiestas'

El repunte de contagios producido tras las ‘no fiestas’ de San Lorenzo no se ha trasladado de momento al Hospital Universitario San Jorge de Huesca, que en las últimas jornadas ha notado una leve mejoría en los datos de ingresos de los pacientes tanto en planta (ahora hay 26) como en la UCI (6). Así lo ha asegurado José Ignacio Castaño, gerente del sector de Huesca, aunque también ha reconocido que existe cierta incertidumbre “por ver qué ocurrirá cuando hayan pasado 15 días desde San Lorenzo”. Por ello, ha insistido en recordar que "aún no hemos vencido a la covid y todavía queda mucho trabajo por delante”.

Castaño ha asistido este lunes al acto de colocación de la placa conmemorativa de homenaje a los sanitarios en la entrada del hospital, otorgada por el Ayuntamiento de Huesca el pasado 6 de agosto. También han acudido el alcalde de Huesca, Luis Felipe; Pedro Lafuente, el creador del dibujo de la placa; y Julio Luzán, artista oscense de la empresa Tecmolde.

Luis Felipe ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual ante el repunte de los casos en la última semana. “El virus no se va de vacaciones y continúa entre nosotros, y que el virus no haga daño depende de todos y cada uno de nosotros, por lo que pido máxima responsabilidad y máxima precaución”, ha manifestado, añadiendo que “las ‘no fiestas’ de Huesca fueron siempre dentro del margen de la responsabilidad y no hubo actuaciones importantes que reseñar, aunque los encuentros y las interacciones sociales conducen a que haya un aumento de contagios, pero estaremos pendientes estos días y esperamos que no ocurra”. De momento, este lunes se han notificado solo 7 nuevos positivos y la incidencia a una semana ha bajado ligeramente de 354 a 328 casos por cada 100.00 habitantes.

Respecto a la placa, su creador destaca que “la imagen va más allá de la medicina, ya que es un gesto humano, del que recoge, de un sanitario, que le coge fuertemente la mano a un enfermo y le intenta transmitir ese sentimiento de ‘vamos a salir adelante, agárrate’”. El boceto lo plasmó en la placa Julio Luzán. “Le hemos dado volumen al dibujo, y a partir de allí hemos sacado unas líneas para después rematar con unas láminas de polvo de bronce con resinas”, describe el artista. Ambos se han mostrado “muy satisfechos” con que la distinción fuera recogida por el hospital.

Mientras, avanzan las obras del nuevo edificio que triplicará el espacio de Urgencias del Hospital San Jorge. El gerente calcula que estarán acabadas en octubre o noviembre del año que viene "y por ahora, van al ritmo establecido, por lo que estamos satisfechos”, ha destacado. El nuevo edificio costará 5,8 millones de euros y contará con catorce boxes de observación de casi 16 metros cuadrados cada uno; once consultas de atención polivalentes; un triaje con zonas de espera diferenciadas para adultos y para niños; un área reservada para pacientes de Psiquiatría, con consulta y sala de espera propias; y seis dormitorios para el personal de guardia.