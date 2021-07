Carlos Lardiés: "Pasamos de buscar personal a devolver alguno al ERTE"

"Pasamos de cero a cien y de cien a cero en cuestión de días, sin consensuar ni preguntar por estas medidas al sector". Carlos Lardiés, propietario del restaurante La Goyosa de Huesca, no sale de su asombro ante una situación "inaudita" por la marcha atrás dada por el Gobierno de Aragón. "Toda la hostelería estamos como locos buscando personal, ¿y ahora qué? De buenas a primeras te tienes que plantear si sigues buscando o si tienes que devolver a algún trabajador al ERTE", manifiesta visiblemente enfadado.

No comprende que el Gobierno de Aragón permitiera hace una semana el uso de la barra y la prolongación de horario hasta la 1.00 y ahora el límite esté a las 23.00. "No nos dejan tener una línea de trabajo. Esto es como un partido de futbolín: la pelota va de lado a lado y no nos enteramos del juego. El cabreo es generalizado. Ahora habrá que explicárselo a la gente, llamar reserva por reserva para decir que este viernes no podrán venir a cenar a las 22.00".

Este pequeño local cerca de la iglesia de San Lorenzo ya se había acostumbrado a estar sin barra, pero el recorte horario hace trizas su planificación porque programaban dos turnos de cenas. "Al quitarnos una hora nos quitan de un plumazo el 50% de la facturación", señala Lardiés, quien aseguró tener ganas de llevar las llaves de su restaurante a las puertas del Pignatelli. En su opinión, las restricciones no frenarán el repunte. "Si ponen terrazas en los bares de copas la gente estará sentada. Pero sin bares la gente beberá en la calle, en los pisos y en las fiestas".