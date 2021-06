Buena respuesta del público a la primera parte del Festival Internacional de Jazz de Barbastro

Había ganas de jazz en Barbastro, cuna de grandes músicos de esta disciplina y que también ha adoptado al talento del Somontano. Nombres como Mikel Legasa, Alejandro Esperanza o Daniel Escolano, director del certamen, ya se han dejado escuchar por los tres escenarios en los que se ha celebrado la primera parte de este festival que continua esta semana. Y es que la apuesta de la primera edición de este festival es potenciar el talento local así como mostrar grandes bandas nacionales e internacionales.

El público ha reaccionado con gran participación a las primeras actuaciones del Festival Internacional de Jazz de Barbastro, que ha organizado el Ayuntamiento de Barbastro a través del área de Festejos que preside Pilar Abad.

Mikel Legasa Trío fue el encargado de levantar el telón del Festival el pasado viernes. Con el aforo completo en la plaza Julieta, el cuarteto aragonés compuesto por los barbastrenses Mikel Legasa, al teclado, Román Cubelos, con el contrabajo, y Guillermo Gómez, con el saxo tenor, acompañados en la batería por el zaragozano Julen Rodríguez, conquistó al público en el estreno de este primer Festival Internacional de Jazz de Barbastro.

El sábado, la cita era doble. En el Paseo del Coso, estaba prevista la sesión vermú a cargo de Marina Quiroga Trío, con la participación de la cantante argentina Marina Quiroga acompañada de los músicos altoaragoneses Alejandro Esperanza, Dani Escolano y José Antonio López. Buen ambiente de público en la zona reservada para los espectadores y en los veladores, que disfrutaron del concierto hasta que la lluvia hizo su aparición y obligó a suspenderlo.

Precisamente, la amenaza de lluvia hizo que el Área de Festejos del Ayuntamiento de Barbastro decidiera trasladar al Centro de Congresos de Barbastro la actuación prevista para la sesión vespertina. El sistema de reserva de entradas, todas gratuitas salvo 1 euro en gasto de gestión, permitió avisar del cambio de escenario a todas las personas que habían retirado sus invitaciones y que acudieron al Centro de Congresos para disfrutar del concierto de Jazz for Kids, el proyecto liderado por Dani Escolano y Alejandro Esperanza para acercar el jazz a los más jóvenes. Más de 150 personas asistieron a la presentación de ‘Black Music’, el concierto que Jazz for Kids estrenó el pasado noviembre en el Auditorio de Zaragoza, en el que ofrecieron un repertorio de artistas afroamericanos influenciados por el jazz desde niños, como Stevie Wonder, James Brown, Marvin Gaye, Ray Charles… En esta ocasión, a los jóvenes músicos de Jazz for Kids también se sumaron músicos barbastrenses, en concreto Gabriel Tripiana, Alberto Caracciolo y Silvia Solans, que participaron en algunos temas.

Y, desde el 24, más jazz

El Festival Internacional de Jazz de Barbastro es multidisciplinar y su programación continuará durante la próxima semana.

El jueves 24, el Festival llega a la gran pantalla con la proyección de la película ‘Los Estados Unidos contra Billie Holiday’, a las 20.00 en el Cine Cortés de Barbastro.

Será el preámbulo de un intenso fin de semana que tendrá como epicentro el Centro de Congresos de Barbastro. El viernes 25 a las 20.30 actuará en el auditorio la australiana Hetty Kate, una de las vocalistas más sofisticadas, tanto técnica como estilísticamente, en el panorama vocal internacional del jazz. A la carismática cantante la acompañarán en el escenario Enric Peidro, al saxo tenor, Fabián Barraza, con la guitarra, Andrés Lizón, a la batería, y Carles Pérez, a la batería.

El Taller de Jazz o masterclass de improvisación, a cargo de los profesores del proyecto Jazz for Kids, abrirá el triple programa del sábado 26. Por la mañana, los niños estudiantes de música, a partir de 8 años, podrán iniciarse en el mundo del jazz de la mano de Alejandro Esperanza, José Antonio López o Dani Escolano, en las sesiones que han programado en dos horarios: de 10 a 11.15 y de 11.30 a 12.45.

No faltará el sábado, si la climatología no lo impide, la sesión vermú en el Paseo del Coso, con la actuación de la Iruña Brass Band, un joven proyecto surgido en el seno de la asociación Pamplona Jazz/Iruña Jazz, que ha actuado en importantes festivales y fue banda residente en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz 2019.

Por la tarde, a las 20.30 en el auditorio, será el momento de Perico Sambeat&Taller de Músics Ensemble. Con más de dos décadas de trayectoria profesional, Perico Sambeat está considerado uno de los grandes músicos de jazz españoles y es el saxofonista español de mayor proyección internacional. Destacan sus trabajos con grandes figuras como Brad Mehldau, Kurt Rosenwinkel, Tete Montoliu, Michael Brecker o Pat Metheny, entre otros muchos.

El colofón al Festival Internacional de Jazz de Barbastro lo pondrá Shaphie Wells&The Swing Cats, el domingo 27 en la sesión vermú en el Paseo del Coso. Wells, acompañada de tres grandes instrumentistas -Alejandro ‘Wassylli’ Granado, al contrabajo, Marc Masagué, a la guitarra, y Joan Subirats, al saxo-, presentará un repertorio de swing recordando temas clásicos del jazz en formato acústico y original. Será el broche final a esta primera edición del Festival Internacional de Jazz de Barbastro, que nace con vocación de continuidad.

La entrada para todas las actuaciones musicales es gratuita, previa reserva para la que los asistentes tan solo deben abonar 1 euro en concepto de gastos de gestión, a través de la página web del Ayuntamiento de Barbastro, en entradas.barbastro.org. Aquellas personas que no puedan hacerlo por esta vía, también pueden retirar las entradas en las oficinas del Área de Cultura, en el Centro de Congresos, de lunes a viernes de 11.00 a 13.00.