Tres barrios de Huesca vuelven a exigir un nuevo centro de salud: "A los profesionales les da vergüenza atendernos en el actual"

"A los propios profesionales les da vergüenza atendernos en el actual centro de salud porque la falta de espacio es alarmante y más desde la pandemia". Esta es una de las frases que resume el enfado de los vecinos del Perpetuo Socorro, Santo Domingo y San Martín y Casco Viejo de Huesca, que han vuelto a salir a la calle este sábado para reclamar la construcción en el solar de la antigua cárcel del nuevo ambulatorio que comparten 16.000 vecinos de estos tres barrios y que les prometieron hace ya 35 años.

El actual centro de salud del Perpetuo está dividido en cuatro sedes distintas. La principal está en el paseo Ramón y Cajal. Además, hace años ya se trasladó pediatría, matrona, psiquiatría y psicología al cercano Hospital Provincial, y a raíz de la pandemia se ha tenido que habilitar la antigua guardería pública del barrio para las PCR. Recientemente se ha habilitado una consulta en un local alquilado que ocupaba antes una mercería.

La protesta vecinal, en la que han participado más de un centenar de personas, ha sido apoyada por representantes del PP y de Con Huesca Podemos Equo. No ha habido ningún miembro del equipo de gobierno del PSOE pese a que el alcalde, Luis Felipe, ha manifestado públicamente que comparte la reivindicación de los vecinos y ha urgido al Gobierno de Aragón a construir este centro de salud en el solar que se cedió a la DGA. Sin embargo, estas tres asociaciones vecinales piden que el Ayuntamiento se haga "fuerte" ante el presidente Javier Lambán y la consejera Sira Repollés para conseguir que se ejecute esta inversión.

Antonio Tuda, presidente de la Asociación de Vecinos de Santo Domingo y San Martín, ha destacado que la reivindicación nació ya en 1986 "porque ya preveíamos el crecimiento de esta zona de la ciudad, y eso que aún no se había edificado toda la parte del parque de Universidad, pero desde entonces estamos esperando a ver que pongan la primera piedra". Además, ha incidido en que con la llegada del nuevo Cuartel General y los 700 militares que trae consigo "aun crecerá más y en algún sitio tendrán que estar atendidos porque no los van a ir repartiendo por todos los centros de salud de Huesca".

Como usuario del actual centro, ha asegurado que le da "pena" ver las condiciones de trabajo de los profesionales. "Hay dos personas cogiendo citas y cuatro administrativos más en un espacio de apenas diez metros cuadrados que no debe tener ni salubridad. Además, hay salas de consulta que no tienen ni siquiera ventilación con lo que el sanitario tiene que salirse a la calle a tomar aire porque se tiene que estar ahogando. Y al haber hecho separaciones por la covid, se forman una colas inmensas en la calle que son molestas para los usuarios y los sanitarios", ha denunciado.

Mientras, Purificación Broto, presidenta de barrio del Perpetuo Socorro, ha reclamado que se construya un centro de salud "donde quepan todos los profesionales" con un número suficiente de consultas, ala de juntas, vestuarios, baños, zona para limpieza, almacenes, salas de pruebas funcionales, salas de urgencias, consultas para trabajadores sociales, admisión, archivos, salas de estar y office... "Porque ahora hay dinero para aumentar las plantillas, pero no tienen sitio donde pasar consulta", ha criticado, al tiempo que ha recalcado que con la pandemia "es más necesario que nunca tener espacios suficientes y guardar distancias parta evitar contagios y dar seguridad a pacientes y trabajadores".

A su juicio, el último espacio habilitado en un local de alquiler anejo al ambulatorio "es como poner una tirita a un paciente que necesita una UCI". Puri Broto ha insistido en que no piden nada extraordinario, "solo reclamamos lo que es justo para los oscenses y que cumplan lo que prometieron en las campañas electorales".

También la presidenta del Casco Viejo, Violeta Gracia, ha criticado que el Gobierno de Aragón no haya sido capaz de aprobar una partida en sus presupuestos desde que se cedieron los terrenos hace 14 años. "La situación es injusta y más ahora con la pandemia que se ha demostrado que los centros de salud tienen que estar en condiciones y no tenerlos divididos en cuatro espacios como este para que la gente se tenga que ir desplazando de un lado para otro", ha denunciado, al tiempo que ha valorado la unión de los tres barrios en esta reivindicación. "Hay que ir todos a una en beneficio de toda la ciudad, no solo de una parte. Y si un barrio necesita una cosa, todos deberíamos apoyarlo", ha subrayado.

Las tres asociaciones vecinales para a redoblar las acciones para ejercer más presión ante el Gobierno de Aragón. Así, apoyarán las concentraciones de los trabajadores del centro de salud todos los viernes a las 9.30, solicitarán un pronunciamiento del pleno del Ayuntamiento para exigir a la DGA que destine una partida en los próximos presupuestos, pedirán al Justicia de Aragón y a la Federación Altoaragonesa del PSOE que medien ante el Ejecutivo de Lambán y organizarán una nueva fiesta reivindicativa el 19 de junio en el mismo solar de la cárcel con actuaciones musicales. "Y seguiremos así todos los meses hasta que nos hagan caso", ha advertido Purificación Broto.