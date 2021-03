Vecinos de dos barrios de Huesca claman por un centro de salud prometido en 1986

Vecinos de los barrios Perpetuo Socorro y Santo Domingo y San Martín de Huesca han salido este sábado a la calle para exigir la construcción del centro de salud de la zona, una instalación que esperan desde 1986, cuando en la planta calle de un edificio del paseo Ramón y Cajal se acondicionó un ambulatorio que iba a ser provisional, hasta que se decidiera donde iba a ubicarse. En 2002, con la firma del convenio urbanístico para el derribo de la antigua cárcel y la construcción de viviendas en el solar, se determinó que este sería también su emplazamiento.

"Es una promesa de todos los gobiernos municipales y autonómicos que han pasado en 35 años y aún estamos así", ha señalado Puri Broto, presidenta de la Asociación de Vecinos del Perpetuo Socorro. No es, ni mucho menos, la primera vez que hacen pública su reivindicación plasmada a lo largo del tiempo en protestas, recogida de firmas, carteles, comunicados de prensa... "No nos vamos a conformar con que nos digan que hay otras necesidades o que estamos en crisis porque, si nos ponen a la cola de otras demandas, parece que tengamos que enfrentarnos con otras situaciones sanitarias que también son importantes", ha explicado la portavoz vecinal. "Somos 16.000 habitantes de la ciudad que queremos estar en el mismo saco de prioridades", ha apostillado.

Este sábado, a las 12.00, oscenses de los dos zonas, vecinos del casco antiguo, con la Asociación 'Osce Biella' a la cabeza, y el presidente de la Federación de Barrios Osca XXI, Javier Moreno, se han concentrado junto a la parcela reservada para el nuevo centro de salud en el solar de la prisión, ya urbanizado y abierto al uso público hace unos días. Coincidiendo con esta apertura y recordando las palabras que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo el 17 de marzo de 2020 ("Tenemos que reforzar nuestro sistema de salud y bienestar"), la reivindicación siempre latente ha vuelto a tomar fuerza.

"No somos caprichosos, sabemos que no estamos para gastos superfluos pero sí que son necesarios unos servicios públicos y suficientes en Sanidad"

Sobre la valla que protege el terreno vacío, como están las otras tres parcelas destinadas a viviendas, ha quedado colgado un gran cartel con el que se reclama "Hechos y no palabras" y "Una solución ya". Broto, con una mascarilla reivindicativa, ha incidido en que en el actual centro de salud hay profesionales que no tienen consultas y ha apuntado que ya hace 13 años que se trasladó al Hospital Provincial la atención de Pediatría, Psicólogo, Psiquiatra y Matrona. Recientemente, también se han trasladado ahí Análisis y Extracciones y las pruebas de la covid-19 se realizan en la antigua escuela infantil. "Pero aún con todo, dividido, no reúne las condiciones".

La portavoz vecinal ha asegurado que acudirán a reunirse con Sira Repollés, con Javier Lambán, con el Justicia de Aragón... "Iremos a donde haga falta para conseguir que esto sea una realidad". "No somos caprichosos, sabemos que no estamos para gastos superfluos pero sí sabemos que son necesarios unos servicios públicos y suficientes en sanidad, hoy más que nunca", ha apostillado.