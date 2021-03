La demanda del centro de salud empaña el estreno del solar de la cárcel de Huesca

Bancos, una fuente, juegos infantiles y farolas. El espacio surgido tras las obras de urbanización del solar donde estaba la cárcel de Huesca ha quedado este martes abierto a los ciudadanos. Solo quedan en pie las vallas que protegen las tres parcelas delimitadas para la construcción de viviendas y la destinada al nuevo centro de salud. Los vecinos del barrio del Perpetuo Socorro han acudido a la visita programada por el alcalde, Luis Felipe, y la Subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar, para recordar al primer edil el compromiso adquirido por el Ayuntamiento en 2002 para construir en este espacio las instalaciones sanitarias, que ya entonces eran necesarias por las condiciones del actual ambulatorio.

Una representación de la Asociación de Vecinos del Perpetuo Socorro, con mascarillas reivindicativas, ha recordado que el nuevo centro de salud no es solo para este barrio sino también para el de Santo Domingo y San Martín y parte del casco antiguo. "Llevamos en esta lucha más de 15 años y no entendemos el por qué del PSOE para que esto no se haga realidad", ha señalado José Lloret, vicepresidente de la entidad. Según ha recordado, "se nos prometió que en 2019 se iba a redactar el proyecto y que al año siguiente empezarían las obras, pero hoy no hay nada", ha añadido.

Lloret ha afirmado que se les han estado "engañando" pero que han decidido que "basta ya". " Vamos a salir a la calle a reivindicar nuestros derechos y no vamos a admitir el no por respuesta", ha manifestado. El sábado 27 de marzo a las 12.00 se ha convocado una protesta en el antiguo solar de la cárcel y en estos últimos días se han colocado en diferentes calles carteles reclamando la construcción del centro de salud por parte del Perpetuo Socorro y de la Asociación de Vecinos Juan de Lanuza, del barrio de Santo Domingo y San Martín.

El centro de salud actual, en la avenida Ramón y Cajal, hace tiempo que se quedó pequeño y obsoleto. Las consultas de pediatría, matrona, psiquiatría y psicología y las extracciones se trasladaron al Hospital Provincial. Ahora, Sanidad acondiciona un local comercial alquilado para ubicar ahí otro espacio de atención, ya que algunas instalaciones se han tenido que cerrar porque no cumplían las normas covid en cuanto a ventilación.

Lloret ha señalado que la propuesta de reubicar el centro de salud en el Provincial ni la que hubo en su día de construirlo junto a este hospital les convence. "Queremos servicios centralizados aquí para que los vecinos del resto de Huesca tengan también necesidad de venir a nuestro barrio", ha explicado. El vicepresidente de la asociación vecinal ha insistido en que "desde que se planteó el derribo de la cárcel se dijo que aquí se iba a reservar un espacio, en la planta baja de los edificios o en una parcela, para el nuevo centro de salud y no vamos a renunciar a eso ".

El nuevo espacio urbanizado también tiene zonas verdes. Rafael Gobantes

El alcalde ha manifestado que comparte la reivindicación de los vecinos. Luis Felipe ha apuntado que acaba de ponerse en marcha el centro de Los Olivos, con más de 2,5 millones de euros de inversión, y que van a comenzar las obras en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Jorge por casi 6 millones. "Pero aún con eso, sigo reivindicando que el Gobierno de Aragón plantee ya la construcción del centro de salud del Perpetuo Socorro y Santo Domingo y San Martín en este solar que cedió a la ciudad a la DGA", ha afirmado.

En cuanto a la urbanización del terreno donde hasta 2008 estuvo la prisión provincial, Luis Felipe ha indicado que este espacio, propiedad de la Siepse (Sociedad de Infraestructuras Penitenciarias), "fue una cárcel, luego un solar vallado y ahora un lugar que se abre a la ciudad de Huesca". Asimismo, ha recordado que aquí se edificará vivienda de precio libre y que tras quedar desierta la tercera subasta de las parcelas destinadas a este fin "seguimos insistiendo para encontrar la manera de que puedan entrar los promotores".