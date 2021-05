Protesta a las puertas de un centro de salud de Huesca: "Ni siquiera tenemos consultas para todos los profesionales"

Todos los viernes, a partir de hoy, los profesionales del centro de salud del Perpetuo Socorro de Huesca saldrán a la calle 5 minutos a las 9.30 para reivindicar la construcción de un nuevo edificio, una promesa pendiente desde hace dos décadas. Se suman así a las quejas ciudadanas, expresadas por última hace poco más de un mes, cuando se movilizaron los vecinos de los barrios del Perpetuo Socorro y Santo Domingo. La situación de las instalaciones sanitarias, repartidas en tres ubicaciones distintas, es tan precaria que ni siquiera hay espacio para que cada médico o enfermera tenga su propia consulta. Uno de los facultativos presta servicio desde otro centro sanitario de la ciudad.

Médicos y enfermeras se han concentrado este viernes para hacer oír sus reivindicaciones. El personal ha coreado "Centro nuevo, ya", un lema también dibujado en las pancartas. "Tenemos que compartir las consultas", afirma la supervisora, Mónica Pascual. "Literalmente no cabemos, no hay consultas, ni vestuarios, y cuando ampliamos jornada ni siquiera un sitio para comerse el bocadillo".

Todo esto tiene consecuencias en los más de 16.000 usuarios, aunque se intentan minimizar los efectos. "Si un profesional no puede disponer de una consulta de 8.00 a 15.00, intentamos en la medida de lo posible organizarnos, pero no son formas de trabajar. Con el volumen de población atendido por este centro, esto no puede ser", señala la supervisora.

El aumento de carga de trabajo ha llevado a la contratación de más personal, pero sin un equivalente en cuanto a espacio, con el añadido de que algunas consultas no se pueden utilizar para la atención a los pacientes porque son pequeñas y sin ventilación. El Perpetuo Socorro cuenta con 11 médicos, uno de ellos en Santo Grial porque no tiene aquí espacio y atiende por teléfono, y 12 enfermeras, además de una trabajadora social, personal administrativo y residentes de Medicina, Enfermería y Psicología. En el Provincial hay tres pediatras y dos enfermeras, la matrona, un psicólogo y un psiquiatra.

La falta de espacio se intentó paliar hace unos años con el traslado al Provincial de parte de los sanitarios y más recientemente se ha alquilado un local cercano donde se ha habilitado una consulta específica para la pandemia. "El covid ha agudizado el problema, pero ya venía de antes. Los pacientes y los profesionales merecemos un centro de salud donde quepamos", señala Mónica Pascual. "Saldremos a la calle todos los viernes para ver si nos pueden escuchar".

Fue en 1986 cuando en la planta calle de un edificio del paseo de Ramón y Cajal se acondicionó un ambulatorio que iba a ser provisional, hasta que se decidiera donde iba a ubicarse el definitivo. En 2002, con la firma del convenio urbanístico para el derribo de la antigua cárcel y la construcción de viviendas en el solar, se determinó que este sería también su emplazamiento. El solar se ha urbanizado, pero ningún promotor se ha interesado por desarrollarlo.

Junto a los sanitarios se ha manifestado también algún usuario. "Es una vergüenza que llevemos tantos años esperando. Se hacen otras cosas en la ciudad pero no el centro, solo hacen que retrasarlo y retrasarlo. Y con la cantidad de gente que estamos viviendo en este barrio. Llevamos así 20 años. Cuando derribaron la cárcel ya dijeron que iban a hacerlo. Y ahí está el solar, para criar hierbas", señala José Luis Monzó.