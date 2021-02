El alcalde de Huesca pide subastar por cuarta vez el solar de la cárcel y los vecinos reclaman destinarlo a vivienda pública

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siepse) ha intentado ya tres veces encontrar comprador para el solar de la antigua cárcel de Huesca, derribada en 2008, que levante las 200 viviendas previstas para esta zona del barrio del Perpetuo Socorro y las tres subastas han quedado desiertas. Sin embargo, el Ayuntamiento no quiere que los terrenos se queden bloqueados 'sine die' y una vez que se ha completado la urbanización, ahora pedirá que se vuelva a sacar a concurso a un precio más barato o que se busque una alternativa que permita la construcción de pisos.

Hasta ahora, la fórmula de rebajar el precio de la subasta no ha surtido efecto. En 2007, el terreno salió a subasta por primera vez por 11 millones de euros (el comprador tenía incluso el compromiso de derribar la prisión), pero fracasó y un año más tarde, la sociedad estatal acometió la demolición de la cárcel. En 2014, en plena crisis de la construcción, se volvió a sacar por 8,8 millones, pero tampoco tuvo éxito. Y el pasado mes de octubre, coincidiendo también con la crisis económica provocada por la pandemia, se ofreció por tercera vez con un precio de salida de 7,3 millones y el resultado fue el mismo.

Desde la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias aseguran que de momento no han tomado ninguna decisión sobre la venta del solar. El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha manifestado a los responsables de la Siepse su "preocupación" por la situación de este solar y les ha planteado dos posibilidades: revisar a la baja el precio de la subasta, "aunque no es una cuestión fácil porque las tasaciones de los suelos que tienen asignadas las entidades públicas no pueden entrar en pérdidas", advierte; o llegar a "algún tipo de acuerdo" para que se puedan construir la viviendas prometidas "y dar respuesta así a una de las necesidades de la ciudad", ha . viviendas y dar respuesta a una de las necesidades de la ciudad", resalta.

Cuando se anunció la tercera subasta del solar, el Ayuntamiento recibió llamadas de interés de algunas constructoras y promotoras de Huesca, Zaragoza e incluso de Madrid. Sin embargo, finalmente no hubo ninguna puja y la subasta se declaró desierta el pasado mes de noviembre. Y eso que la Siepse también asumió el coste de la urbanización del solar, de 7.000 metros cuadrados, que se disparó un 25% al final hasta el millón de euros. Las obras están acabadas aunque aún no se ha abierto al uso público.

Para la Federación de Asociaciones de la Construcción de Huesca (FAC), la causa principal de esta falta de interés de los promotores fue el precio. No obstante, su gerente, Manuela Pastor, también apunta como factor determinante el momento de la subasta "que tampoco era el más adecuado en plena pandemia". Valora que se decidiera sacar las tres parcelas -que sumaban más de 2.300 metros cuadrados de superficie y 14.000 de edificabilidad- en siete lotes diferentes ya que eso facilitaba en teoría que pudieran concurrir empresas locales, pero no fue suficiente. "Así como las reformas y rehabilitaciones se están manteniendo, no hay muchas nuevas promociones porque los empresarios están siendo muy precavidos y ahora más todavía porque no se sabe cuánto va a terminar esto", destaca. Por ello, cree que una posible rebaja del precio sería un buen paso para que se pudieran replantear sus inversiones.

Unos de los principales atractivos en teoría de este solar era la previsible demanda de vivienda que iban a tener los 700 militares que van a llegar a Huesca con el traslado del Cuartel General de la División Castillejos. Pero Manuela Pastor asegura que de momento el impacto se está notando más en la búsqueda de alquileres "porque muchos han venido solos y hasta que no se asienten definitivamente en Huesca quizá no busquen en propiedad". La gerente de la FAC opina también que si se construyera el centro de salud previsto en este mismo solar quizá también sería más fácil sacar adelante las viviendas.

No quieren pisos sociales

Mientras, desde la Asociación de Vecinos del Perpetuo Socorro lamentan que el solar siga sin dueño 13 años después del derribo de la cárcel y reclaman al Gobierno de Aragón que se implique impulsando viviendas públicas en este suelo ante la falta de interés que han demostrado los promotores privados.

De hecho, ya han pedido una reunión con la directora general de Vivienda, Verónica Villagrasa, para solicitar que la DGA promueva pisos de protección oficial "porque en el barrio ya tenemos el cupo cubierto de viviendas sociales", explica Puri Broto. En concreto, plantean la opción de VPO a la venta o en alquiler con derecho a compra.

También sigue bloqueado el futuro centro de salud que la DGA debe construir en una cuarta parcela del solar, cedida por el Ayuntamiento, y que sigue siendo "una necesidad imperiosa", recalcan desde la asociación. El departamento de Sanidad está acondicionado actualmente un local comercial alquilado para habilitar una nueva consulta ya que algunas de las estancias del actual ambulatorio están inhabilitadas por falta de ventilación y los profesionales se tienen que turnar. Además, en su día ya se trasladaron al Hospital Provincial las consultas de pediatría, matrona, psiquiatría y psicología, y más recientemente las extracciones.