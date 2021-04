El confinamiento de Jaca, una medida "esperada y adecuada" por el elevado número de contagios

El confinamiento perimetral de Jaca es una medida “esperada y adecuada” teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra, debido al incremento de contagios este mes de abril. Ahora solo queda, tal y como ha apuntado el alcalde Juan Manuel Ramón, “estar a la altura y que los ciudadanos cumplamos con nuestra parte”. “Si somos capaces de superar esta ola en un par de semanas o tres, nos dejaría en una situación adecuada de cara al verano”, añadía. Ya advirtió hace unos días de que la situación se iba a complicar, y aunque este jueves se han notificado 6 casos, “mañana viernes el dato será malo porque se han hecho muchísimas PCR”. Es por tanto “una responsabilidad” el ser capaces de aprovechar esta situación, Que como medida a mi me parece adecuada”.

Para la hostelería, el confinamiento perimetral es “un paso atrás” y un “jarro de agua fría”, pero con las cifras actuales de casos positivos “creo que es necesario, no hay otra solución, porque se ha visto que lo que más ha valido durante la pandemia ha sido cuando nos hemos encerrado”, explicaba Pepe Pérez, vocal de hostelería de la asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania. Así que es algo que se “veía venir”.

“Es un paso atrás y no espabilamos, cuando llegan los datos nos echamos las manos a la cabeza, pero la relajación era patente en algunos casos de la población en general”, señala. No obstante, “no hay que echarle la culpa a nadie”, ya que “todo conlleva un riesgo”. Y aunque esta situación supone “un paso atrás”, Pérez considera que no hay que desanimarse. Y es que aunque la realidad actual sea dura para los empresarios, hosteleros, comerciantes, pasar ahora esta ola podría ayudar a afrontar el verano mejor. “Esperamos que esto sirva para hacer el verano más fuerte, aunque es especular, porque nunca se sabe”, subraya. Por último, anima a hacer “autocrítica” a todo el mundo, y sobre todo “se debe acelerar el ritmo de las vacunaciones, porque es fundamental”.

