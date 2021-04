Muchos bares y restaurantes de Jaca con las reservas completas cerrarán el Primer Viernes de Mayo por "responsabilidad"

Bares, cafeterías y restaurantes de Jaca están anunciando que permanecerán cerrados el día de la festividad del Primer Viernes de Mayo, el próximo día 7. Y lo hacen por "responsabilidad", ante la complicada situación que vive la capital jacetana debido a la alta incidencia epidemiológica. Este mes de abril los contagios se están disparando y muchos hosteleros han decidido poner su granito de arena para que la situación no vaya a peor, pese a sacrificar el día que más se trabaja en la capital jacetana. Y es que muchos establecimientos tenían las reservas al completo, tanto para los almuerzos de la mañana, como para las comidas. Pero consideran que ahora mismo, la salud y el respeto hacia los jacetanos son lo primero.

El cierre de la hostelería para el Primer Viernes de Mayo, en el que no habrá actos festivos, ha sido una decisión que está tomando cada hostelero de manera individual, ya que no hay ninguna obligación de hacerlo a fecha de hoy. Las restricciones son las mismas, en cuanto a aforo, distancia de seguridad, uso de mascarillas, desinfección etc. Pero la mayoría creen que el cierre ese día “es lo mejor” para evitar situaciones más complicadas.

“Estamos teniendo sentido común y estamos con todos, con los que cierran y los que van a abrir, porque cada negocio es distinto”, explica Pepe Pérez, vocal de hostelería de la asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, (Acomseja) y propietario de un restaurante en pleno centro de Jaca, que también permanecerá cerrado. Cada día se suman más establecimientos al cierre para es e día, y recuerda que “obligaciones no hay ninguna”. “Se nos puede escapar la cosa, tal y como está Jaca y podría ser temerario, pero también tenemos que hacer por los que abren, porque los negocios hay que mantenerlos”, añade.

El vocal de hostelería subraya que hace poco más de una semana les citó el Ayuntamiento, porque ya estaban preocupados por la situación, para hacer una encuesta entre los hosteleros, y saber qué iba a hacer la gente. A raíz de eso “muchos han decidido no abrir”, teniendo en cuenta además que ese día se podrían plantear más restricciones. “Es un día muy complicado por lo que representa para los jacetanos”, asegura Pérez. Se trata pues de un “compromiso” de la hostelería, como ya hicieran el pasado mes de marzo, justo antes de que se decretara el estado de alarma. “Somos pro-sanidad y habrá gente que abrirá con las medidas que siempre hemos cumplido a rajatabla, porque esa es la tónica de la hostelería jaquesa”.

Muchos establecimientos hosteleros que han decidido cerrar sus puertas ese día tenían las reservas al completo, pero reconocen que “la gente lo ha entendido perfectamente”. El Pirulo Plaza, ubicado en la plaza Biscós, decidió el miércoles que no abriría, por lo que tuvo que llamar a sus clientes para anular las reservas. “Además del tema de los contagios, otra cosa que me preocupaba al tomar la decisión es cómo se iban a tomar los clientes el cierre, pero lo han comprendido”, agradece Carlos Urrea, propietario. Además “alguno ya se lo esperaba y otros pensaban en anular, así que contentos porque la gente ha respondido bien, incluso en las redes sociales, donde también lo hemos anunciado”, añade.

En su caso, llevaban varios días dándole vueltas. “No sabíamos qué hacer, pero viendo cómo están los contagios, por sentido común y respeto a los ciudadanos no abriremos”, explica este hostelero. “Claro que querríamos trabajar, más aún teniendo en cuenta que puede ser el día que más caja se hace, pero hay que pensar en todos”, indica el propietario.