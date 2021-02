Alcaldes del PP, PAR y PSOE del valle de Tena se unen para criticar el plan Remonta

Alcaldes del PP (Sallent de Gállego y Panticosa), del PAR (Biescas y Hoz de Jaca) y también del PSOE (Yésero) del valle de Tena se han unido para reclamar conjuntamente al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Huesca una reunión urgente para tener "información veraz" que les permita poner en marcha el plan Remonta de ayuda a desempleados del sector de la nieve. Así lo han acordado tras reunirse junto a los alcaldes pedáneos de Piedrafita de Jaca y Sobremonte (Biescas), Tramacastilla de Tena, Escarrilla y Sandiniés (Sallent).

Los firmantes del comunicado muestran también su total apoyo al movimiento social SOS Pirineos, que ha convocado una nueva manifestación conjunta de todos los valles este miércoles 10 de febrero, a las 12.00, ante la sede del Gobierno de Aragón en la ciudad de Huesca. Bajo el lema 'Mirando por nuestro futuro', animan a acudir vestidos con trajes de esquiar, gafas, gorros, bastones... "y de este modo tener la esperanza de ser oídos y que tomen medidas". Siguen reclamando ayudas directas y que les dejen trabajar "para vivir de la nieve".

Los alcaldes del valle de Tena consideran que el plan Remonta es "un despropósito" y que además "no va a ser suficiente para llegar a toda la gente de nuestro valle, que a día de hoy, mes y medio después de lo que debiera haber sido el inicio de la temporada, siguen sin poder trabajar".

Estos representantes municipales aseguran que tras varias reuniones en la comarca, siguen con la misma incertidumbre para poner en marcha este plan "por la falta de información y trasparencia económica". Y recuerdan que desde que el presidente Javier Lambánanunció la puesta en marcha de este plan el pasado 13 de enero, todavía no se ha publicado la orden oficial en el BOA, algo que se espera que sea este próximo martes, 9 de febrero. No obstante, desde la consejería de Economía han insistido que no hace falta esperar a esta publicación para empezar a formalizar los contratos, que son válidos desde el 1 de febrero.

Pese a ello, insisten en quejarse de la "poca información" oficial de que disponen y se muestran "sorprendidos" de que alcaldes del vecino valle del Aragón hayan manifestado públicamente que lo consideran un plan "excelente" y ya tienen todo preparado para su puesta en marcha.

Desde el valle de Tena se preguntan qué ocurrirá si hay más solicitudes y se superan los 2,5 millones de euros presupuestados por el Inaem (hay que sumar 1,5 millones más de la DPH y los ayuntamientos). Y es que cabe recordar que hasta el viernes, los ayuntamientos de los valles del Pirineo sumaban ya cerca de 700 solicitudes para beneficiarse de este plan. También se quejan de que aún no saben el importe exacto que aportará la DPH y plantean si no sería más fácil para los ayuntamientos no tener que adelantar el 100% de las contrataciones, además de pedir una simplificación del papeleo de las subvenciones siendo "una emergencia social". "Vemos que el plan no arranca y nuestros vecinos siguen esperando", resumen.

Admiten que tienen la "obligación" buscar soluciones con la unidad total de las administraciones, pero insisten en que para ello "todos" deben conocer de antemano los compromisos que adquiere cada uno de los entes implicados "para no generar falsas expectativas a los damnificados". "Todos somos conscientes de la realidad económica a la que nuestros valles se enfrentan y se van a seguir enfrentando, no podemos ser copartícipes del mal hacer que está demostrando el Ejecutivo aragonés", avisan.

Críticas a Javier Lambán y a Marta Gastón

Asimismo, califican de "desafortunadas" las últimas declaraciones del Lambán sobre las voces críticas de puntos como la provincia de Huesca que piden la relajación de las actuales restricciones ante la mejoría de los datos. "Esto no funciona como cuando en la radio de mi época infantil era el cumpleaños de uno, pedían una canción y te la daban. Es algo bastante más serio como para que las medidas tengan que adoptarse al albur de las peticiones de los responsables de los territorios y las ciudades", dijo el presidente. Al respecto, los alcaldes del valle de Tena denuncian las "risas" que provocaron estas manifestaciones en la consejera de Economía, Marta Gastón, "frivolizando con la situación que nuestro Pirineo sufre, y que ellos no están dispuestos a flexibilizar, y ni tan siquiera a estudiar".