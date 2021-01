Más de 200 preinscritos en Benasque y Jaca para el plan de empleo de la nieve

A la espera de conocer los requisitos concretos para poder inscribirse en el Plan Remonta que presentó este jueves el Gobierno de Aragón destinado a los trabajadores vinculados al sector de la nieve, algunos ayuntamientos del Pirineo ya abrieron hace días sus propias listas de espera para ir recogiendo a posibles candidatos. Es el caso de Jaca y Benasque, por ejemplo, donde ya se han preinscrito más de 200 personas.

Este plan tendrá una dotación de 4 millones de euros (2,5 aportados por la DGA y 1,5 por las diputaciones de Huesca y Teruel y los ayuntamientos). Los contratos tendrán una duración mínima de 3 meses y máxima de 5 meses. Serán subvencionables aquellas contrataciones que se inicien entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2021 y que extiendan su duración hasta el 30 de junio como fecha límite.

En Jaca, han recogido unas 130 solicitudes aunque el alcalde reconoce que algunas personas quizá no cumplan los criterios al estar cobrando el paro o en ERTE. "Queremos ver el texto del plan para ver cómo lo adaptamos para aplicarlo cuanto antes", señaló este jueves Juan Manuel Ramón, quien valoró la rapidez con la que ha actuado el Gobierno de Aragón ya que el lunes se aprobó la modificación del plan de subvenciones "y hoy -por ayer- ya se han anunciado las líneas maestras de este plan que seguramente se publicarán ya para poder tener los datos y empezar a ejecutar y contratar lo antes posible". No obstante, admitió que les quedan "muchas dudas" hasta que no conozcan todos los detalles.

En el Ayuntamiento de Jaca ya tienen "algunas ideas" sobre los posibles destinos de las contrataciones "pero hasta que no tengamos más perfilados los requisitos que se exigen a la gente, no queremos adelantar nada". Además, esperan que otros partidos aporten también sugerencias.

En Benasque, el consistorio puso en marcha el lunes un censo provisional para tener una aproximación de los potenciales candidatos a participar en el Plan Remonta y en apenas tres días se han recibido ya más de 80 solicitudes. "Otra cosa –comenta el alcalde, Ignacio Abadías- es la posibilidad real que tienen los ayuntamientos de generar semejante cantidad de puestos de trabajo, pero las demandas recibidas hablan bien a las claras de la situación de extrema dificultad que estamos viviendo".

Abadías calificó como "muy positivo" este programa de reactivación económica del sector vinculado con el turismo invernal "porque hay muchísimas personas en todos los municipios pirenaicos y de la zona de Gúdar-Javalambre que llevan muchos meses sin ningún ingreso y empiezan a aparecer situaciones de auténtica necesidad", advirtió.

Además, valora la colaboración económica entre las distintas administraciones "porque así se puede llegar a una mayor cantidad de personas". El Ayuntamiento trabaja además en un plan de ayudas directas para pymes del territorio afectadas por la crisis del sector de la nieve.

Mesa de trabajo en Sobrarbe

Por otra parte, la Comarca de Sobrarbe ha recogido el guante lanzado por los empresarios en la cacerolada del pasado 19 de enero, en la que reivindicaban su derecho a trabajar y ayudas para el sector turístico, y se ha creado ya una mesa de trabajo para buscar entre todos soluciones a la situación. A esta primera reunión asistieron representantes de la Asociación Empresarial y Turística de Sobrarbe, de las asociaciones de Puértolas, Valle de Chistau y Alto Ara, de la Asociación de Turismo Verde de Huesca y de la Asociación de Turismo Activo.

La primera medida acordada fue solicitar a Adelpa que inste al Gobierno de Aragón y al Gobierno Central a aplicar la discriminación positiva por zona desfavorecida a los empresarios del Pirineo en general y de Sobrarbe en particular. Así, piden una rebaja en la carga impositiva para los negocios del sector empresarial y turístico.