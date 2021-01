Los empresarios del Pirineo piden ayudas análogas a la zona catastrófica y facilitar el acceso a segundas residencias y hoteles

Las asociaciones empresariales y turísticas del Pirineo han valorado algunas de las ayudas prometidas esta semana por el Gobierno de Aragón para tratar de paliar la crítica situación del sector turístico vinculado a la nieve, pero las tachan de "insuficientes" y reclaman ayudas análogas a las de las zonas catastróficas e insisten en facilitar el acceso a las segundas residencias y hoteles cuando la situación sanitaria lo permita.

El último paquete de ayudas anunciado por el presidente Lambán incluye un plan de empleo para dar cobertura a todos los trabajadores sin recursos como consecuencia del cierre de las estaciones de esquí; subvencionar el 50% de los forfaits de lunes a viernes cuando se levanten los confinamientos; y recuperar las semanas blancas de los escolares.

Las asociaciones agradecen al Gobierno de Aragón la reunión de esta semana para intercambiar opiniones y buscar soluciones. Valoran que se hayan atendido algunas propuestas sociales como la creación de un plan de empleo específico para aquellas personas que, con motivo de la no apertura de las estaciones de esquí u otras actividades de temporada, no han podido trabajar la presente temporada y no reciben el paro ni están incluidos en un ERTE; así como la puesta en marcha de una futura mesa de trabajo sobre inversiones estratégicas en el territorio.

No obstante, consideran que el resto de propuestas aprobadas "no son suficientes porque han olvidado al tejido empresarial de este territorio". Por ello, creen imprescindible la toma de decisiones "rápidas" por parte de la DGA en dos líneas. La primera, explorar todas las posibilidades de ayudas a las empresas: directas, a través de incentivos fiscales, de incentivos al consumo y mediante un rescate por zona especialmente damnificada por las circunstancias actuales, análoga a la figura de zona catastrófica. "Es imprescindible llegar a decisiones consensuadas, a través de una mesa de trabajo, para que sean efectivas", señalan.

Destacan que el grueso de las empresas del Pirineo están cerradas o en pérdidas desde principios de otoño ya que al ser territorios de poca población y con una economía basada en el turismo, sector actualmente paralizado, no existe consumo que permita su subsistencia. "Y si no se ayuda a las empresas a superar este momento, cuando la crisis sanitaria acabe el tejido empresarial estará destruido y los pueblos del Pirineo muertos", alertan.

Y como segunda línea de trabajo, insisten en trabajar en la permeabilidad de los confinamientos en los valles pirenaicos, siguiendo el ejemplo de otros territorios del estado, en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan. Así plantean analizar diferentes posibilidades para permitir la movilidad: acceso hacia segundas residencias y establecimientos hosteleros mediante reservas y registros o la compra de un forfait, y condicionado a la situación sanitaria del municipio de origen y destino.

El manifiesto ha sido suscrito por la asociaciones turísticas y empresariales del Valle de Benasque, Sobrarbe, Valle de Tena, Jacetania, Alto Gállego, la Asociación Aragonesa de Empresas de Turismo Deportivo, la Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara y la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la provincia de Huesca.