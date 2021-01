Los alcaldes aplauden el plan de empleo para la nieve y exigen una aplicación "rápida y eficaz"

El plan de empleo para los afectados por el cierre de las estaciones del Pirineo y de Teruel anunciado el miércoles por el presidente Javier Lambánha sido acogido positivamente por los alcaldes, aunque también con serias dudas sobre su aplicación, que creen que debe ser "rápida y ágil" por la grave situación de muchos trabajadores.

La primera incógnita es quién podrá solicitar esta medida. De momento solo se sabe que beneficiará a empadronados que no cobren el paro ni estén acogidos a un ERTE, aunque la consejería de Economía no concretó ayer nada más sobre estos requisitos. Y es que una de las posibilidades que se planteó en la reunión del miércoles es que pudieran entrar también autónomos, además de trabajadores por cuenta ajena. Tampoco se han especificado qué actividades se podrán acoger.

Pese a esta indefinición, el Ayuntamiento de Jaca, que cerró diciembre con 871 parados (casi el doble que un año antes) y 175 contratos de servicios (-350), ha habilitado ya el mismo teléfono de cita previa (974 247 515) para que los interesados que crean que vayan a cumplir los requisitos dejen sus datos de contacto.

El alcalde, Juan Manuel Ramón, del PSOE valora positivamente la iniciativa "porque es una de las medidas que habíamos pedido, que desde las administraciones pudiéramos dar trabajo temporal a personas que se han quedado fuera en el sector de la nieve, que es muy amplio porque no hablamos solo de písters o monitores de estaciones, sino también trabajados de tiendas de alquiler, de hoteles, restaurantes...". No obstante, reconoció que la gestión "no va a ser fácil porque además se tiene que hacer rápido y buscando labores distintas, porque el perfil de los trabajadores es muy variado, y que aporten un rendimiento".

"No es contratar por contratar"

Precisamente esa es una de las preocupaciones también del alcalde de Benasque, Ignacio Abadías, del PAR. "Tendremos que hacer un estudio de necesidades para ver en qué sitios podemos colocar a la gente porque contratar por contratar solo es hacerse trampas al solitario, para eso mejor darles una ayuda directa", opina. En 2020 ya ampliaron la plantilla municipal para labores de desinfección y limpieza de edificios y cree que esta podría ser una posible colocación junto a las labores de mantenimiento de viales, construcción... Abadías pide una reunión de alcaldes para crear un sistema "eficaz y rápido". A su juicio, deberían colaborar los servicios sociales de las comarcas en el censo porque desconocen como ayuntamiento quién lo necesita o no. "Tendríamos que empezar de cero", dijo.

También el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, del PSOE, aplaude la medida "porque en los pueblos tenemos trabajos qué hacer por todos los sitios, ahora mismo con la nieve cuanta más gente pudiéramos tener, mejor". En su caso, cree que sería fácil integrarlos en la brigada que hace labores de mantenimiento, jardines, abastecimientos... "Pero quizá municipios más pequeños tengan problemas de gestión por no poder dirigir tanto a los trabajadores si no son autónomos", teme.

Mientras, Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc, del PSOE, está a la espera igualmente de recibir instrucciones para abrir ese censo. En su caso, está seguro de que no tendrán problema para ofrecer ocupaciones "porque en los pueblos siempre hay cosas qué hacer". Además, ya tienen experiencia porque en temporada baja hacen contratos de este tipo en las brigadas para complementar empleos estaciones.

Tampoco está claro qué porcentaje final tendrá que asumir cada ayuntamiento. En principio, el Inaem financiará el 60% y el 40% restante lo tendrán que pagar las entidades locales. Sin embargo, la carga de los ayuntamientos de Huesca podría ser menor en función de la aportación final de la DPH, que priorizará a los municipios que cuenten con menos remanentes.

Benasque, por ejemplo, considera que podrá apoyarlo sin problema gracias a un remanente de dos millones, "aunque nos vamos a tener que olvidar de los proyectos de esta legislatura porque las necesidades de las personas son prioritarias", afirma el alcalde. Otras localidades del Pirineo también estiman que podrán asumirlo con parte de sus remanentes como Aínsa (800.000 euros) Canfranc (350.000), aunque se a coste de retrasar otras obras.

En cambio, el alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, del PP, es muy crítico con este plan porque cree que los ayuntamientos del Pirineo no tienen capacidad económica para asumir ese 40%. "Si tengo que apoyar a toda la gente que se ha quedado tirada en la calle aquí, necesitaría un presupuesto muchísimo mayor", afirma. Y recuerda que en diciembre se firmaron solo 33 contratos de servicios en el municipio por los 757 del año anterior. "Para mí es irreal, una utopía".

Los empresarios piden ayudas

Mientras, el presidente de la Asociación Turística Gúdar-Javalambre, David Nadal, aseveró que cualquier medida es "buena" y avisó que el plan "no va a terminar de ayudar", dado que solventará el problema de los trabajadores, pero no el de los empresarios y la supervivencia de los negocios. "Si no quieren que desaparezcan tendrán que dar ayudas directas. Lo veo bastante negro", confesó.

