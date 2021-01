Repulsa unánime al escrache al alcalde de Jaca y suspensión de la protesta prevista en Sabiñánigo

La condena al escrache sufrido por el alcalde deJacay otros dirigentes delPSOE tras la cacerolada del viernes en defensa del sector turístico de la nieve, ha sido unánime. Además, ha provocado que el movimiento ciudadano Sos Pirineo Aragonés cancele la concentración prevista para este lunes en Sabiñánigo. Esta plataforma, en representación de las comarcas pirenaicas, ha condenado los hechos "incívicos" de una minoría de los asistentes "que no nos representa y con los cuales no nos sentimos identificados", han explicado.

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, ha explicado este sábado que el acoso sufrido el viernes tras la cacerolada proviene de "gente que no tolera la unidad ni la democracia, que no respeta la decisión de los ciudadanos que deciden quien les representa, es decir todos los concejales, alcaldes y representantes políticos". Asimismo, ha reconocido que situaciones como esta "no es algo para lo que estés preparado ni es algo agradable". El hecho de abandonar la cacerolada junto a otros concejales y compañeros socialistas "lo hace mas llevadero que si te pasa a ti solo, que hubiera sido más duro", ha asegurado.

Ramón ha confirmado que no va a tomar medidas, ya que este tipo de actos "necesitan la condena o el apoyo social" y en este sentido "creo que ha habido una condena unánime, excepto esa minoría". El alcalde de Jaca ha agradecido todos los apoyos recibidos durante este sábado, desde todos los ámbitos. Y es que todos los partidos políticos, gente de Jaca y de fuera, empresarios... le han mostrado su respaldo.

Incluso el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien a través de las redes sociales ha asegurado que lo ocurrido fue "lamentable, condenable e injusto". Asimismo, apuntó que las medidas contra las que se protesta se toman "ante la situación de extrema gravedad sanitaria que sufrimos". Añadía que no son "ningún capricho" y que no es el Ayuntamiento de Jaca quien las adopta, sino el Gobierno de Aragón "por causas muy justificadas".

Elisa Sancho, Secretaria de Organización de la federación altoaragonesa del PSOE, reconocía "el trabajo incansable que tanto Juan Manuel Ramón como todo el Ayuntamiento de Jaca realiza para intentar que se pongan en marcha soluciones que garanticen la supervivencia de cientos de empresas y, con ellas, el mantenimiento de miles de empleos".

Chunta Aragonesista ha condenado todo tipo de violencia y lo sucedido, al igual que +Jaca-Podemos-Equo, con quien gobierna el PSOE en el Ayuntamiento. A estas condenas se sumaronCs Jaca, el PP y Vox, que además ha salido al paso de los rumores que les atribuían este acoso a los socialistas.

Los empresarios

La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, Acomseja, ha condenado "los intentos de imposición a través de la violencia". La mayoría de los empresarios y vecinos de Jaca y de los valles de los Pirineos, "acudimos a una concentración ciudadana pacífica y no estamos de acuerdo con esta forma de proceder", han señalado. Hacen un llamamiento "a no traspasar la línea entre la manifestación legítima y la agresión a través de los escraches y faltas de respeto". Es precisamente en estos momentos complicados "cuando debemos mostrar más que nunca nuestra firmeza y unión".