Condena unánime, desde Lambán hasta vecinos y empresarios, al escrache al PSOE de Jaca

El movimiento ciudadano y apolítico SOSPirineoAragonés ha suspendido la manifestación prevista para el próximo lunes en Sabiñánigo en repulsa al escrache que sufrió el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, y otros dirigentes el PSOE este viernes en la capital jacetana tras la cacerolada en defensa del sector turístico de la nieve.

Esta plataforma, en representación de las comarcas pirenaicas, ha condenado los hechos "incívicos" llevados a cabo por una minoría de los asistentes "que no nos representa y no nos sentimos identificados con ellos", explican. Esta concentración estaba prevista para el lunes a las 11.00 en la plaza de la Constitución de la capital serrablesa, para ir hasta la sede de la Comarca Alto Gállego.

Las reacciones al escrache no se han hecho esperar y partidos políticos, vecinos, asociaciones de empresarios e incluso el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, han condenado los hechos. A través de las redes sociales, Lambán asegura que fue "lamentable, condenable e injusto". Y apunta que las medidas se toman "ante la situación de extrema gravedad sanitaria que sufrimos". Añade que no son "ningún capricho” y que no es el Ayuntamiento de Jaca quien las adopta, sino el Gobierno de Aragón "por causas muy justificadas".

Por su parte, Elisa Sancho, Secretaria de Organización de la federación altoaragonesa del PSOE, reconoce "el trabajo incansable que tanto Juan Manuel Ramón como todo el Ayuntamiento de Jaca están llevando a cabo para intentar que se pongan en marcha soluciones que garanticen la supervivencia de cientos de empresas y, con ellas, el mantenimiento de miles de empleos".

Sancho comprende que "la situación que atraviesa el sector turístico ligado a la nieve está generando gran tensión social, pero no puede permitirse que se canalice a nivel personal sobre quienes están poniendo todo su esfuerzo y empeño en solucionar dicho problema".

"Intolerable"

A juicio de la Secretaria de Organización del PSOE Alto Aragón es "intolerable lo ocurrido ayer en Jaca más cuando el alcalde ha sido de los primeros en sumarse y apoyar a los sectores afectados". Y "como es bien sabido respalda todas las reivindicaciones de la hostelería, restauración y comercio tanto de su municipio como de todos los valles pirenaicos", añade.

De hecho, el Ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, “ha puesto también en marcha iniciativas de apoyo en su municipio a los sectores afectados”.

Chunta Aragonesistaha condenado igualmente todo tipo de violencia y especialmente la sufrida por sus compañeros socialistas de Gobierno (el PSOE gobierno en Jaca con CHA y +Jaca-Podemos-Equo), "como lo haríamos con la que pudiera sentir cualquier otro representante político de base democrática", subrayan.

Además, recuerdan que el Ayuntamiento de Jaca aprobó por unanimidad una propuesta de apoyo al sector turístico. "Entonces, ¿por qué no mantenemos esa unanimidad en la calle? Pues porque no a todo el mundo le interesa, porque quizás detrás de esta ruptura haya otros intereses", aseguran.

Condena de los empresarios jaqueses

Por otro lado, la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, Acomseja, condena igualmente "los intentos de imposición a través de la violencia". La mayoría de los empresarios y vecinos de Jaca y de los Valles de los Pirineos "acudimos a una concentración ciudadana pacífica y no estamos de acuerdo con esta forma de proceder", explican.

Los empresarios y vecinos de Jaca, "siempre hemos dado ejemplo de entendimiento, buena voluntad y trabajo duro para la búsqueda de soluciones, y en la parte que nos toca, que es la representación del tejido empresarial de nuestra ciudad, mantenemos nuestro compromiso de trabajo, de diálogo y de reivindicación".

Es por ello que hacen un llamamiento "a no traspasar la línea entre la manifestación legítima y la agresión a través de los escraches y faltas de respeto". Es precisamente en estos momentos complicados “cuando debemos mostrar más que nunca nuestra firmeza y unión”, concluyen.