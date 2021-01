Huesca convertirá el antiguo estudio del pintor José Beulas en aula de artes plásticas para estudiantes

El Ayuntamiento de Huesca, en colaboración con el Gobierno de Aragón, ha dado los primeros pasos para convertir el antiguo estudio donde pintaba y almacenaba sus obras el desaparecido José Beulas en un aula de formación en artes plásticas para estudiantes de Secundaria y Formación Profesional. Este estudio fue diseñado por el afamado arquitecto García de Paredes en 1969 y está ubicado en la misma finca que el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN), donde también se encuentra la casa donde vivió el pintor catalán hasta su muerte el 3 de agosto de 2017 a los 95 años, otra vivienda para los guardeses y unos jardines.

Así lo ha anunciado este jueves el alcalde, Luis Felipe, explicando que el objetivo es aprovechar la actividad museística del CDAN para llevarla también a otros espacios de la finca como este estudio. Para ello se apoyan en la nueva ley de Educación ya que ha asegurado que "propone la formación en artes plásticas frente a la anterior Lomce, que la eliminó". También ha adelantado que "pronto" se anunciarán nuevas exposiciones.

La finca pasó a manos del Ayuntamiento tras la muerte del pintor en cumplimiento de un convenio firmado entre ambas partes en 1991. Según este acuerdo, todos estos espacios, situados junto al CDAN, pasarían a ser propiedad municipal al fallecimiento del artista y de su primera mujer, María Sarrate, que murió en 2013. Ambos se comprometían a donar un legado artístico valorado entonces en más de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) y que se incrementó con sucesivas donaciones.

A cambio, el consistorio impulsaría la construcción de un museo para exhibir estas pinturas y esculturas y se haría cargo del mantenimiento de la finca, una parcela de 10.640 metros cuadrados. Desde aquel año1991 hasta el fallecimiento de Beulas, la contribución del Ayuntamiento para la conservación de estas propiedades rondó los 1,3 millones de euros. En 2006 se construyó el CDAN con un coste de 4,2 millones financiados por la DGA, así como la urbanización del entorno (1,2 millones).

En la última semana, el CDAN se ha visto envuelto a una gran polémica por su gestión que llevó al Patronato de la Fundación Beulas a cesar a su director, Juan Guardiola, tras un acuerdo por amplia mayoría, y reorientar la actividad de dicho espacio, que ha quedado ahora bajo la dirección del Museo de Huesca. Una decisión que ha sido duramente criticada por muchos sectores de la cultura.

La propia Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo ha manifestado su condena "más enérgica" ante las "lamentables decisiones" de las administraciones públicas que sustentan el CDAN (Centro de Arte y Naturaleza) de Huesca y hacen responsables de la grave situación creada especialmente al consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, y al alcalde de Huesca.

En respuesta a ello, Luis Felipe ha rechazado hacer una valoración pública sobre el trabajo de Juan Guardiola "porque son decisiones que tomamos en el patronato, que es donde se tienen que decir las cosas", ha señalado. No obstante, ha defendido la decisión: "Externamente se podrá comprender o no, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Y espero que el CDAN recupere de forma urgente el impulso que debía tener y no tenía". También ha apoyado la reorientación de la actividad del centro al pasar a depender ahora del Museo de Huesca.

Críticas al PP por sus "grandísimos recortes"

Sí ha querido contestar a las manifestaciones del PP, que ha denunciado la "purga" del CDAN y ha solicitado el cese de la directora provincial de Educación, Olga Alastruey. El alcalde entiende que esta polémica dé "juego político", pero ha lamentado que estas críticas afectan a la imagen del museo. Además, ha vuelto a criticar a los populares por los "grandísimos recortes" que aplicaron al Centro de Arte y Naturaleza cuando estaban al frente del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón.

Por último, Luis Felipe ha anunciado que ha dado instrucciones a los técnicos municipales para proveer una plaza de guarda en la finca de Beulas que se haga cargo del mantenimiento recuperando así una figura que se mantuvo durante 15 años mientras vivía el pinto catalán. "Se han regularizado muchas cuestiones y hay ganas de tirar para adelante y resolver cuestiones pendientes", ha dicho.