Cultura culpa al director del CDAN del cierre y el retraso en el cobro de las nóminas

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea, ha atribuido al director del Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca, Juan Guardiola, la responsabilidad del cierre de este museo durante dos fines de semana y el retraso en el cobro de las nóminas de los empleados del mismo correspondientes a diciembre.

El CDAN, que abre de jueves a domingo, cerró del 7 al 10 y del 14 al 17 de enero porque no disponía de personal, al no cubrirse una baja por enfermedad, y no funcionar la calefacción, por lo que la temperatura de las salas era de 3 grados. Tampoco había agua para los aseos por la rotura de una tubería. Ha sido la primera vez que ha cerrado desde su inauguración, en 2006.

Lucea ha señalado que, al igual que ha sucedido en otros edificios públicos y privados, el CDAN ha tenido afectaciones por el temporal. "Aunque queda alguna tubería por arreglar, se han subsanado las averías y, en cualquier caso, el cierre ha sido una decisión del director del centro y no se ha adoptado por el Patronato", ha apuntado.

El Gobierno de Aragón es una de las tres instituciones que integran la Fundación encargada de la gobernanza del CDAN, junto con la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento. Sus aportaciones sustentan el funcionamiento de este espacio, que en 2020 tuvo un presupuesto de 277.000 euros.

El PP de Huesca denunció el martes el deterioro del centro, con goteras y otras deficiencias, así como el retraso en el pago de las nóminas. Víctor Lucea ha indicado que el director del CDAN solicitó la subvención del Gobierno de Aragón "el último día que se podía solicitar". "En estos momentos, dada la fecha en la que se pidió, está en trámite y proceso regular de concesión", ha añadido.

El PP también cuestionó el endeudamiento del centro. Desde Cultura han indicado que corresponde al director actuar en relación con las exposiciones y la gestión en función del presupuesto anual.

Juan Guardiola ha manifestado que él ha informado al patronato de todas las deficiencias y contrataciones y ha expresado su temor de que la situación aboque al cierre a un museo que es el mejor valorado de la Comunidad Autónoma en el Observatorio de la Cultura.

El lunes habrá un Patronato de carácter extraordinario para analizar la situación y, seguramente, adoptar una serie de medidas "para reordenar el plan futuro del museo de manera que la singularidad del CDAN, como centro de Arte y Naturaleza, continúe en los últimos años, tal y como está contemplado en los estatutos y responde al propio espíritu de este espacio, pero siempre acotándose o restringiéndose al presupuesto existente", ha señalado Víctor Lucea.