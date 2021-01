Un camino de 500 metros enfrenta a los vecinos de Abay con el alcalde de Jaca

El arreglo de un camino en el núcleo de Abay, perteneciente al Ayuntamiento de Jaca, enfrenta a esta pedanía con el consistorio jaqués. Y es que mientras los vecinos piden que se acondicione, para tener un mejor acceso a la autovía A-21, el alcalde, Juan Manuel Ramón, explica que se arreglará "cuando toque" y les recuerda que fueron ellos los que decidieron que no querían una nueva carretera.

La Asociación de Vecinos de Abay critica que llevan tres años "para arreglar 500 metros de camino" porque el pueblo, en una consulta popular no vinculante, se negó a que pasara una carretera. Los habitantes de la pedanía dicen tener la sensación de que "existe cierta represalia por parte del Ayuntamiento" porque "se están arreglando otros caminos de pueblos, parcelarias y fincas y son incapaces de acondicionar una conexión directa con la autovía y una de las zonas más rápidas de acceso a la solana en el caso de una emergencia".

El camino, subrayan los vecinos, está destrozado por la maquinaria utilizada para la construcción de la autovía, "que se supone será la gran vértebra de nuestro maravilloso Pirineo, pero de momento aquí no nos ha traído más que la destrucción del camino antiguo de Abay a Jaca".

La Asociación de Vecinos considera que el Ayuntamiento se debería haber preocupado de que "el ministerio competente" rindiera cuentas "del destrozo de la conexión a un pueblo y del camino antiguo de Santiago". Aseguran que esta vía está llena de socavones, en algunos de los cuales "cabe un coche".

La consulta popular

El alcalde de Jaca recuerda que al final del anterior mandato se hizo una consulta popular para que dicho camino se convirtiera en acceso a Abay desde la autovía "y los vecinos dijeron que no se arreglara". Hace unos meses "solicitaron la obra y se hará cuando toque", porque ahora se está actuando en los accesos a los depósitos". Ramón señala que el polémico tramo conduce a campos y huertos, y normalmente se lo arreglan los propietarios.

En cuanto a la consulta popular, el alcalde aclara que fue no vinculante "y para escuchar al pueblo", pero "la gente tendría que ser consecuente con lo que vota". Los vecinos de Abay "podían tener un acceso muy bueno desde la autovía, pero se hizo lo que quisieron", añade.

En principio, el pueblo pidió que se arreglara y el alcalde explica que se dirigió a la Demarcación de Carreteras, que se comprometió a ejecutar las obras, pero "después dijeron que no querían, que pasaría mucho tráfico por ahí". Se planteó entonces una alternativa, una variante, "que se haría si el Ayuntamiento ponía el terreno y la DPH hacía la explanación". Se hizo la consulta y el resultado fue que no, "y ahora Carreteras ya no la hará", dice.