El PSOE de Biescas pide la dimisión del teniente alcalde

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Biescas pide la dimisión del concejal de Obras y primer teniente alcalde por utilizar recursos materiales y humanos del consistorio en su propio beneficio, según denuncian los socialistas. Igualmente han mostrado su indignación por la “permisividad” de la alcaldesa ante las actuaciones “irregulares” de uno de sus concejales. Por su parte, la alcaldesa, Nuria Pargada, ha explicado que esas acusaciones no son ciertas, ya que los trabajos a los que se refieren los socialistas no se realizaron en la propiedad del edil, sino en una contigua.

Según los socialistas pelaires, las irregularidades que denuncian consistieron en la tala de ramas de varios árboles que afectaban a una propiedad del concejal, y que se llevaron a cabo el pasado mes de febrero de 2020, “con medios humanos y maquinaria de la brigada municipal y que requirió hasta ocho intervenciones según consta en los partes de trabajo de la propia brigada municipal”.

Critican igualmente que tras verificar lo acaecido con los testimonios de varios empleados públicos y los partes de trabajo de los mismos, la alcaldesa “no ha tomado hasta la fecha ninguna determinación al respecto”, es decir, “ni ha pedido la dimisión del concejal ni lo ha apartado de la concejalía de obras”. Esto demuestra, según el PSOE de Biescas, que “ni el concejal ni la propia alcaldesa entienden lo que implica gestionar recursos públicos”. Por todo ello, consideran que ambos no deberían estar al frente del Ayuntamiento, ya que “es tan grave lo realizado por el concejal, que se ha beneficiado de recursos públicos que personalmente dirige, como la actuación de la alcaldesa por consentirlo”.

Nuria Pargada, alcaldesa de Biescas ha salido al paso de estas actuaciones, explicando que los trabajos que realizó la brigada municipal se desarrollaron en un árbol que no estaba en la propiedad del edil. “Las ramas de este árbol caían sobre su tejado, habló con la brigada para que fueran a verlo y cortaron algunas ramas, pero no todas ni tampoco las que más pesaban”. Así que el concejal “contrató una empresa para que cortara el árbol, ya que había peligro de que las ramas cayeran sobre su tejado”, ha añadido Pargada.

Ha reconocido que el PSOE puso los hechos en su conocimiento, “así que se habló con los trabajadores” y éstos explicaron “que en ningún momento se había realizado un trabajo exclusivamente en su propiedad, y que el árbol se encontraba en la finca de al lado”. En este sentido, se levantó acta con las declaraciones de los trabajadores municipales, que según Pargada se envió a los socialistas. Y en dicha acta se corrobora que el chopo se encontraba fuera de la propiedad del concejal y que éste avisó porque las previsiones meteorológicas eran malas y temía que las ramas pudieran ser arrancadas por el viento y causar daños a personas o al inmueble de su propiedad.

“Con las pruebas que presenta el PSOE no se pueden tomar medidas, porque los trabajadores municipales han reconocido que el árbol no estaba en su propiedad”, así que “si ellospresentan pruebas en las que se vea que el concejal se ha beneficiado de los recursos públicos, se actuará”, asegura la alcaldesa. Pero “con lo que han presentado y lo que han dicho los empleados de la brigada, no es suficiente para pedir una dimisión”.

Nuria Pargada subraya que el PSOE de Biescas está realizando una política de “acoso y derribo contra el equipo de gobierno”, y esta es una de las trabas que “quieren seguir poniendo”. Y según la alcaldesa “no me parece el momento”, ya que a su juicio hay cosas más importantes por las que preocuparse.