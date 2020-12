¿Qué planes tienen para Navidad los cinco restaurantes gourmet de Huesca?

Los establecimientos de hostelería de Aragón tienen vía libre a partir de este martes para reanudar el servicio en el interior con un 30% máximo de aforo, mientras que las terrazas podrán llegar al 100%. Sin embargo, muchos negocios han decidido posponer su reapertura al considerar que no se dan las condiciones para recuperar una mínima rentabilidad. De hecho, de los cincos establecimientos de la ciudad de Huesca y su entorno cercano que podrían considerarse gourmet al estar reconocidos en las prestigiosas guías Michelin y Repsol, solo el Lillas Pastia y Las Torres reabrirán sus puertas. Tatau Bistro, La Venta del Sotón y El Origen, en cambio, han optado por ofrecer únicamente servicio de comida para llevar.

Carmelo Bosque está trabajando ya en la reapertura del Lillas Pastia, con una estrella Michelin -renovada este lunes- y un sol Repsol, de cara a la semana que viene "porque necesitamos todavía un tiempo para prepararlo todo, hablar con los proveedores...", explica. Asegura que es un riesgo económico ya que pese a tener un local de 180 metros cuadrados, en esta fase solo podrá disponer de cinco mesas para 30 comensales como máximo -le hubiera gustado que se hubiera permitido un 50% de aforo en interior o que se utilizaran criterios de capacidad y distanciamiento-, pero recalca que ante todo quieren tranquilizar a los clientes "y que se sientan seguros". Además de priorizar "el derecho de la gente a trabajar", también quiere hacer este esfuerzo "para agradecer todo el cariño a los clientes y a los amigos".

Con todo, estas semanas compatibilizará este servicio de interior y la terraza -abierta por primera vez en 25 años- con sus ya tradicionales menús navideños para llevar a casa que este año, como novedad, no solo serán para la cena de Nochevieja, sino que también para Nochebuena y Navidad. En concreto, oferta un menú de 35 euros con hojaldre de setas y langostinos, lomo de bacalao gratinado con espinadas o solomillo ibérico con pastel de patatas y setas, y crocant de chocolate blanco relleno de sorbete de cacao; y otro de 50 euros con surtido de ibérico de bellota, salmón ahumado, cigala cocida, langostinos y gamba de Huelva de entrante, merluza rellena de txangurro al gratén de almendras y media paletilla de Ternasco de Aragón asado al horno con patatas a lo pobre o confit de pato asado con patatas y hongos, y crocant de chocolate blanco relleno de sorbete de cacao. Los encargos se deben realizar llamando al 974 21 16 91 con un mínimo de 48 horas de antelación.

También el restaurante Las Torres de Rafael Abadía, que posee el reconocimiento de 'El plato Michelin', abrirá sus puertas esta semana con servicio en interior. No obstante, dispone igualmente de una oferta complementaria de platos para llevar a casa en esta época navideña, tanto para comidas como cenas. Entre ellos está la patata asada chafada, pasta negra, tomate seco y anchoas cítricas; la merluza gallega con gamba roja y crema de ajo negro fermentado; los jarretes de ternasco de Aragón con salsa de castañas, setas y borrajas; y la panna cotta griega, venezuela cacao y vainillas. Las reservas se pueden realizar en el teléfono 974 22 82 13 o en la dirección de correo electrónico lastorres@lastorres-restaurante.com.

Por su parte, el Tatau Bistro, de Tonino Valiente y Arantxa Sáinz, con una estrella Michelin -renovada también este lunes- y un sol Repsol, han agradecido ante todo el "interés" y el "afecto" recibido por numerosos clientes, pero han descartado reabrir por la imposibilidad de asumir el "enorme coste económico" que les supondría anular toda la inversión realizada ya en materia prima y los costes laborales del nuevo servicio de comida para llevar (TatauToGo) que pusieron en marcha tras el "brusco" cierre de octubre "y en el que hemos puesto todo nuestro esfuerzo y dedicación", subrayan. Por ello, mantendrán esta oferta hasta el 10 de enero para atender los pedidos de clientes que han decidido confiar la celebración en casa de sus Navidades con ellos "y a partir de ese momento volveremos a valorar la situación y tomaremos las decisiones oportunas", señalan.

Entre su oferta 'take away', a la que van incorporando nuevos platos, está el steak tartar, la rusa con ibéricos, el Tatau Fried Chicken, las carrilleras de cerdo con curry rojo tailandés, el lobster roll, el pulled pork, el costillar de barbacoa, el suquet de cigalas o postres como la cremosa de queso o el cremoso de arroz con leche y vainilla. Los pedidos se pueden realizar por Whatsapp (639 50 53 56) o en el teléfono 974 042 078.

Mientras, La Venta del Sotón que dirige Ana Acín en Esquedas (a solo 14 km de Huesca), que recuperó este lunes la estrella Michelin con su Espacio N y cuenta también con un sol Repsol, ha estudiado "detenidamente" las ultimas medidas de apertura de los interiores de los negocios de hostelería al 30% de su capacidad y el resto de limitaciones de horario y movilidad "y aunque tenemos muchas ganas de volver a estar con vosotros, hemos decidido, por cautela y responsabilidad propia, no abrir de momento nuestras puertas hasta pasadas las navidades y esperar a ver si la situación mejora o por el contrario, vuelve a agravarse con una nueva ola", han informado. No obstante, El Sotón ha preparado unos menús especiales de Navidad los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero para disfrutarlos en casa.

Por último, el restaurante El Origen, de Beatriz Allué, nuevo Bib Gourmand de la guía Michelin desde este lunes y reconocido también por la guía Repsol, ha agradecido el interés de muchos clientes y el apoyo y cariño recibido "porque es un empujón de moral impresionante". Sin embargo, ha anunciado que por ahora no abrirán sus puertas porque "con la normativa del 30% de aforo y los servicios de noche prácticamente abolidos (no nos engañemos, estar en casa a las 22.00 ya cenados en España....) no es rentable". Por ello, han optado por seguir con el servicio de comida para llevar toda la Navidad "ofreciendo cocina tradicional, con nuestros productos y elaborada con todo el amor", señala.

En su carta diaria oferta entrantes como ensalada de esquerola eco, cecina, morrón asado y romescu, garbanzos de la Hoya estofados con kale y chireta de La Puebla de Castro; segundos como albóndigas de ciervo en su jugo con puré de membrillo y zanahoria o tartar de atún con wakame y mahonesa de kimchi; y postres como dados de brownie, mouse de queso y toffe salado de café o tarta aragonesa con sopita de chocolate blanco y mandarina. Y también contarán con un menú de Navidad por 31 euros en servicio de 'take away' con platos como arroz Brazal cremoso de capón de Poleñino con alioli de manzana, rodaballo relleno de guiso marinero en salsa verde, torrija de vainilla caramelizada con cremoso de maracuyá y turrones de Elarte. Se pueden reservar en el teléfono 974 22 97 45.