Empresarios y alcaldes del Pirineo piden la apertura de las estaciones de esquí en Aragón o un plan de rescate

Las últimas nevadas han animado a algunas estaciones de esquí del país a mover ficha. Santa Inés, en Soria, ha sido la primera en estrenar la temporada, y el fin de semana le seguirá San Isidro, en León. También se baraja la inminente inauguración de La Masella y Baqueira Beret (Cataluña) y la Junta de Andalucía decidirá el día 10 las medidas para Sierra Nevada.

En Aragón, sin embargo, aún no hay fecha. El presidente Lambándescartó la semana pasada que las estaciones abran antes de la Navidad, y unos días antes incluso abogó por demorar la apertura hasta después de Reyes.

Los centros invernales, mientras tanto, están a la espera. Desde Aramón confirmaron este lunes que siguen trabajando para tener las estaciones a punto "para cuando llegue el momento". Además de las nevadas recibidas en este puente, en todos sus centros del Pirineo y de Teruel están produciendo. En Formigal-Panticosa, donde más espesores ha acumulado la borrasca (entre 55 y 60 cm en cotas bajas y un metro en las altas), están trabajando la nieve caída y acondicionando la estación. Cerler suma ya 20 cm.

En la zona más occidental, los acumulaciones son incluso mayores. Así, Candanchú midió este lunes 1,20 m y algo más incluso en las cotas altas. "Un ‘nevadón’ de mucha índole", destacaron.

Empresarios turísticos y alcaldes del Pirineo reclaman poner fin a esta "incertidumbre". En este sentido, piden a la DGA poder abrir las estaciones de esquí para no crear "agravios comparativos" con otras comunidades autónomas, o un plan de rescate para todo el sector con las ayudas que van a llegar desde la UE.

Jesús Gericó, el alcalde de Sallent de Gállego (PP), donde este puente no ha abierto ni un hotel, reivindicó la apertura de los centros "porque el esquí es un deporte que practica al aire libre y una actividad económica que nos da de comer a la provincia durante cuatro meses". Además, cree que "no es de recibo que cada comunidad autónoma gestione el tema por su cuenta". También criticó al Ejecutivo de Lambán "porque si el miedo de Aragón es que estamos saturados en los hospitales, que doten de más camas y contraten más sanitarios, pero no paguemos justos por pecadores, porque me escandaliza ver los centros comerciales de Zaragoza llenos y que nosotros tengamos que estar aislados".

Luis Terrén, alcalde de Villanúa del PSOE y presidente de la Asociación Turística del Valle del Aragón, ya pidió el domingo al Ejecutivo autonómico que no haya "agravios comparativos", ya que "si las calles y los centros comerciales de las capitales pueden estar llenos, como estamos viendo, también se pueden abrir las estaciones, que son al aire libre".

"¿Por qué esquían en Madrid?"

Preguntas similares a las que se hacen muchos empresarios del sector como Paloma Galindo, gerente de una tienda de alquiler y venta de material de esquí de Candanchú, quien no entiende "por qué sí se puede esquiar en un centro comercial cerrado de Madrid, y no en las estaciones del Pirineo al aire libre?". Su negocio hubiera dado trabajo a siete personas en un puente como este en condiciones normales "y ahora en cambio estamos solo mi hijo y yo y sobramos los dos porque está todo vacío", lamentó este lunes.

También desde el valle de Benasque, el presidente de los empresarios turísticos, José María Ciria, reclamó saber "ya" si se van a abrir o no las estaciones. "Y si se cierran, va a ser un palo muy importante para todo el Pirineo y tiene que haber un plan de rescate de ayudas e inversiones del Gobierno de Aragón para todo el sector aprovechando la llegada de los fondos europeos", pidió.

Además, cree que el Gobierno central debería haber tomado una decisión para todas las comunidades. "Porque si abren en Cataluña, allí viven ocho millones de habitantes, y en Andalucía, diez, pero en Aragón lo tendríamos muy difícil si no se levantan los confinamientos", advirtió.

Empresarios turísticos y trabajadores de las zonas con estaciones han convocado el próximo sábado 12, a las 12.00, un acto de apoyo al sector. Harán tres minutos de silencio formando un 'SOS' entre todos "porque miles de familias dependen de la apertura de las estaciones", dicen. Denuncian que llevan sin ingresos ni ayudas desde marzo.