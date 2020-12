La DGA descarta que las estaciones abran antes de Navidad por las restricciones a la movilidad

El presidente aragonés, Javier Lambán, descartó este viernes que las estaciones de esquí puedan abrir antes de la Navidad, por mucho que nieve en este puente, ante la imposibilidad de que acudan los esquiadores como consecuencia directa de las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia.

Lambán indicó que los dos socios de Aramón, el propio Ejecutivo autonómico e Ibercaja, analizaron este viernes la situación, sin llegar a ninguna decisión que hicieran pública. "No es igual que haya confinamiento provincial a que no lo haya, y no es igual que haya cierres perimetrales de las comunidades. Eso va a condicionar cualquier decisión y en cualquier caso, no es realista pensar que antes de las navidades vayan a estar abiertas las estaciones", sentenció.

No obstante, el presidente ya abogó el lunes por demorar la apertura de la temporada hasta después de Reyes, emulando el ejemplo de Francia, Italia, Alemania, a los que se ha sumado también Andorra tras haber anunciado inicialmente que abrirían para este puente. Incluso la mayoría de las estaciones catalanas han retrasado su puesta de largo, prevista para la próxima semana, mientras Sierra Nevada mantiene sus planes de recibir esquiadores a partir del viernes.

Fuentes oficiales de Aramón remarcaron que tienen todo listo "para abrir cuando se den las condiciones de nieve y, sobre todo, se cumplan las sanitarias". Lo que no quisieron aclarar es si se llegarán a abrir ni en qué condiciones en el caso de que se levante el confinamiento provincial y los zaragozanos pueden subir al Pirineo o bajar a Teruel a esquiar.

Tampoco han tomado una decisión sobre si abrirán si se da ese supuesto en la estación de Candanchú. En su caso, están aún más condicionados por las limitaciones a la movilidad, puesto que el 75% de sus esquiadores proceden de Navarra y País Vasco y también sufren restricciones en sus respectivos territorios, sumándose a las de Aragón.

Llanos de Hospital ya ha pisado las pistas para abrir este domingo J. Mayoral

Llanos abrirá este domingo

Algo similar ocurre en Astún, cuyos responsables pretenden abrir en cuanto las autoridades sanitarias permitan que puedan llegar los esquiadores a sus pistas. Por ello, todas las instalaciones están fabricando nieve para reforzar el manto que se generará con las primeras precipitaciones de la temporada. Solo el espacio nórdico de Llanos del Hospital de Benasque permitirá a los oscenses disfrutar de la práctiva del esquí a partir de mañana.

De momento, las limitaciones para viajar en Aragón son estrictas y solo cabe desplazarse dentro de las provincias aragonesas hasta el día 20. Además, no pueden llegar visitantes de otras autonomías por un confinamiento perimetral que, a tenor de las declaraciones de hace una semana de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, no se levantará hasta que se consiga que la población esté inmunizada. Solo se podrá viajar de forma excepcional los días señalados de Navidad para ver a la familia o allegados. Además, su pretensión es mantener el cierre provincial hasta que el porcentaje de ocupación de las camas en las ucis de Aragón baje del actual 40% a un 30% 35%.

Ante este escenario, crece la preocupación en el Pirineo, cuyo producto interior bruto depende en buena medida de la actividad económica que genera el sector de la nieve. El pleno del Ayuntamiento de Sallent de Gállego aprobó el jueves por unanimidad solicitar a la DGA que, desde el momento en el que se permita la movilidad entre provincias, se posibilite la apertura de las pistas "en su totalidad o en la medida en que las empresas lo consideren sostenible" con el único fin de mitigar las "catastróficas pérdidas" de un cierre total.

Igualmente, reclama al cuatripartito un "plan de rescate" para los valles que dependen directa o indirectamente de la actividad generada por el esquí.