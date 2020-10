El hospital de Huesca vuelve a quedarse sin camas de uci y abre una nueva ala para pacientes covid tras llenarse la 5ª planta

El continuo aumento de casos de coronavirus está llevando al Hospital Universitario San Jorge de Huesca a una situación "más que seria". Así lo asegura Manuel Muñoz, portavoz del Sindicato Médico CESM y médico de Urgencias del centro. Y es que este jueves han vuelto a llenarse las 10 camas disponibles de la uci (hay una más pero solo para casos de extrema necesidad) y, además, se va a habilitar un ala en la 4ª planta para pacientes covid después de completarse también las 50 camas de la 5ª planta. Esta ya se se cerró la semana pasada ante el incremento de contagios que llegaban.

Muñoz explica que en las últimas jornadas están registrando una media de 10 ingresos covid diarios, lo que ha disparado el número de pacientes en planta hasta los 55, que sumados a los enfermos graves de la uci supone un total de 65 enfermos. Una cifra que está ya muy cerca de las 70 que "como máximo" llegó a haber en la época más dura de la primera oleada de la pandemia. "Y a este paso, este próximo fin de semana superaremos esa cifra", advierte.

Mientras, la zona de uci destinada a pacientes no covid, ubicada en la acogida de quirófanos y en Cirugía, tiene dos de las cinco camas ocupadas "porque aunque digan que hay seis plazas, si se metiera esa última, no habría zona de paso, por lo que en realidad hay cinco operativas", asegura.

Manuel Muñoz considera que dada la situación se debería suspender la actividad quirúrgica no urgente.Un planteamiento que la dirección ya tiene encima de la mesa aunque en principio no tenía pensado aplicar en octubre y estaba a la espera de observar la evolución de la pandemia para decidir si lo ponía en marcha en noviembre reprogramando operaciones "banales", nunca de cáncer o de otras patologías graves. "No puedes tener un hospital con actividad quirúrgica programada y pacientes posquirúrgicos, salvo que sean urgentes, si no tienes disponibilidad de camas de uci en estos momentos", sostiene.

Además, pide habilitar "ya" una nueva zona en el paritorio con más ucis, como se hizo durante la primera oleada. En ella calculan que podrían caber hasta cuatro camas. "Con esas llegaríamos a un máximo de 15 para pacientes covid, una cifra que seguro que superamos en los próximos meses porque se están cumpliendo los mismos porcentajes que pasan de planta a cuidados intensivos", alerta.

Desde CESM también destacan que el déficit de plantilla de la UCI del San Jorge, donde aún no se ha podido cubrir una plaza de intensivista que lleva vacante varias semanas, puede dificultar la apertura de más camas. "Material de protección y respiradores hay todos los que quieras. Pero si no tenemos recursos humanos para manejar todo eso...".

Con todo, cree que "estas medidas no había que haberlas tomado ahora, ni ayer sino hace días porque se veía venir desde hace tiempo". Y es que el fin de semana hubo que derivar otros dos pacientes de la uci a centros hospitalarios de Zaragoza. Sin embargo, las camas liberadas se volvieron a llenar enseguida.

El incremento de casos está colapsando también Urgencias. Manuel Muñoz lo sufrió en primer persona el miércoles. "Fue horroroso porque hubo un elevado número de casos y de sospechas por lo que llegó un momento a primera hora de la tarde toda la Urgencia estaba para pacientes covid y hubo que mandar al resto de enfermos a la zona del gimnasio de Rehabilitación", explica.