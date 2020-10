El hospital San Jorge de Huesca cierra una planta entera para pacientes covid tras el repunte de ingresos

El crecimiento continuado de ingresos de las últimas semanas, pasando de 24 casos el 5 de octubre a un pico de 43 el martes día 13, ha llevado al Hospital Universitario San Jorge de Huesca a tomar nuevas medidas para intentar mejorar la capacidad de atención a los enfermos de coronavirus. La última ha consistido en cerrar una planta entera para reservarla únicamente para pacientes covid.

Precisamente ese último repunte del martes, cuando se registraron 10 nuevos ingresos, hizo que la Dirección de Enfermería decidiera destinar la quinta planta del hospital solo para pacientes positivos. Hasta entonces, únicamente el ala derecha estaba destinada a estos enfermos y la izquierda era para sospechosos, que se iban moviendo en función de su evolución. Pero ante la última avalancha de casos, se optó por cerrar la planta completa y aumentar el personal de Enfermería de cada turno. No obstante, se ha informado a los distintos servicios que "esta situación se está reevaluando constantemente tanto a nivel de centro como autonómico".

En la primera oleada de la pandemia, el hospital también cerró una de las alas de esta misma planta pero en verano se preparó la otra para mejorar la gestión de residuos y de ropa sucia ya que desde principios de agosto se ha ido registrado un constante aumento.

Más información La UCI del hospital San Jorge de Huesca se 'humaniza'

Las últimas cifras publicadas este jueves por el departamento de Sanidad parecen haber dado un ligero respiro al San Jorge ya que el número de personas ingresadas en planta han bajado de 43 a 38. La gran mayoría son de avanzada edad, aunque también hay jóvenes, incluso de 26 años.

No obstante, las mismas fuentes advierten de que en las próximas semanas la situación podría empeorar ya que actualmente están llegando al hospital personas que dieron positivo a principios de mes por lo que el repunte de contagios de la última semana se dejará notar más adelante. De hecho, en la ciudad de Huesca las cifras siguen disparadas con 44 nuevos casos notificados este jueves.

Todo ello se une al grave problema de satuación de la UCI, que ha obligado ya a trasladar a algunos pacientes a hospitales de Zaragoza por falta de camas ya que las 10 disponibles para covid están llenas desde el día 11. Ocurrió el martes con dos personas que llegaron a Urgencias en estado grave y, de momento, no ha habido más derivaciones. No obstante, fuentes sanitarias insisten en que "La situación es muy mala". Hay seis camas más para enfermos no covid y solo tres de ellas están libres.

Además, se sigue esperando que se cubra la plaza de intensivistaque quedó vacante recientemente después de que el profesional que la ocupaba decidiera trasladarse a otra Comunidad

Durante la época más dura de la primera ola de la pandemia, el hospital San Jorge llegó a habilitar dos nuevas zonas con más camas UCI, una en el área de quirófanos para no covid y otra en el paritorio con cuatro plazas más. Las mismas fuentes aseguran que de momento no se plantean aplicar la misma medida, aunque creen que ante la situación actual de presión hospitalaria y carencias de personal quizá se ponga sobre la mesa la posibilidad de realizar solo intervenciones urgentes hasta que se reduzca la curva.

Mientras, en el hospital de Barbastro las cifras de ingresos en planta también continúan al alza con 25 pacientes, tres más que los notificados el martes. Al menos, las camas de UCI ocupadas se mantienen estables (2 de 4).