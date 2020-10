El hospital San Jorge de Huesca empieza a retrasar operaciones no urgentes

La presión que se ha ido incrementando en las últimas semanas en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca por el alarmante aumento de positivos en la provincia ha provocado la saturación de la Unidad de Cuidados Intensivos, que ha tenido incluso que trasladar a pacientes a Zaragoza por falta de camas. Y para salvaguardar al máximo posible la capacidad de atención de este servicio, el centro va a dar un paso más retrasando también operaciones no urgentes, una medida que ya tuvo que tomar durante la época más dura de la primera oleada de la pandemia.

Fuentes del departamento de Sanidad confirmaron este lunes que el hospital reducirá su actividad quirúrgica, "como ha venido sucediendo cuando ha sido necesario desde el inicio de la pandemia", recalcan, para garantizar la asistencia de los aceptados por coronavirus. No obstante, también dejaron claro que no se suspenderá todas las operaciones no urgentes, sino que se pospondrán solo los "procesos banales". De hecho, este martes había operaciones programadas tanto de mañana como de tarde que se han mantenido.

Una decisión que se ha tomado ante la saturación que sufre la UCI del San Jorge. Es cierto que en los últimos dos días ha recibido un ligero respiro después de que el sábado se viera obliga a ocupar sus 11 camas disponibles por primera vez en esta segunda oleada de la pandemia. Este lunes volvía a tener tres libres. También tenía a su disposición tres de las siete camas reservadas para pacientes no covid. No obstante, hay preocupación porque el número de ingresos continúa al alza. De los 39 hospitalizados en planta del domingo se pasó a 43 el lunes.

Desde Sanidad subrayan que "acompasar la actividad quirúrgica en función de la ocupación y necesidades de los afectados por covid es habitual en los centros aragoneses y forma parte de los planes de contingencia establecidos".