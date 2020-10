García Montes pedirá elevar a 3 años las penas para el padrastro y la abuelastra de Naiara

La acusación particular ejercida por el abogado Marcos García Montes en nombre del padre biológico de Naiara, Manuel Briones, solicitará endurecer de dos a tres años de cárcel las penas impuestas al padrastro y la abuelastra de la niña tras ser declarados por un jurado culpables de malos tratos habituales en el ámbito familiar.

Carlos Pardo (38 años) y su madre, Nieves Pena (58 años), fueron condenados por la Audiencia Provincial de Huesca a dos años de cárcel cada uno de ellos, una pena que les podría permitir eludir la prisión. Según los hechos considerados probados por el jurado, tuvieron conocimiento de los malos tratos, por las grabaciones y comentarios de wasap que les enviaban y "no hicieron nada para evitarlos". Aunque en el caso del padrastro, la autoría fue en su modalidad de comisión por omisión.

Ambos fueron absueltos del delito de asesinato de comisión por omisión que les imputaba la acusación particular de García Montes. La sentencia indicaba que no conocían lo que estaba sucediendo la mañana del crimen, diferenciando entre "los malos tratos sufridos por la niña hasta ese momento" (por los que han sido condenados), y lo ocurrido en esas horas en la casa que compartían Iván, la abuela y la niña, "cuando ya no estaban en el domicilio" ni Nieves Pena ni Carlos Pardo.

García Montes prevé formalizar el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón a lo largo de esta semana. El plazo de 10 días que dio la Audiencia de Huesca aún no ha empezado a correr ya que no se ha realizado la notificación oficial de la sentencia al principal condenado, Iván Pardo, castigado con la primera prisión permanente revisable dictada en Aragón por el asesinato de su sobrina, de 8 años, tras torturarla durante horas por no hacer los deberes. Su abogada, María Gabasa, está a la espera de que se cumpla este trámite para presentar también un recurso.

En cuanto al resto de partes, la Fiscalía ya dejó claro que no iba a recurrir el fallo, al igual que Luis Marín, abogado de Mariela Benítez, la madre de Naiara. En cuanto al otro abogado defensor José Luis Vivas, representante legal del padrastro y la abuelastra, sí anunció su intención de apelar la sentencia.