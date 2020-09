Las dos primas de Naiara acusan a su tío de obligarlas a colaborar en las torturas y aseguran que él y su abuela les pegaban

Las dos primas de Naiara, de 15 y 17 años, acusaron este jueves a su tío, Iván Pardo, de obligarlas a colaborar en las terribles torturas que le infligió en el domicilio familiar de Sabiñánigo durante cinco horas como castigo por no haber hecho unos deberes durante sus vacaciones y que acabaron costándole la vida con solo 8 años. Ambas fueron las únicas testigos presenciales de los hechos ya que su abuela, que también vivía en la misma vivienda, estaba fuera trabajando.

Las dos menores declararon a puerta cerrada por lo que solo los miembros del jurado pudieron escuchar sus testimonios, además de los propios acusados y las partes. Según los letrados de la acusación, Luis Marín y Marcos García Montes, durante casi dos horas describieron al detalle todas y cada una de las vejaciones perpetradas aquella noche del 6 de julio de 2017 por el principal acusado contra su sobrina y por las que se enfrenta a la prisión permanente revisable. "Han confirmado todo lo que indican las pruebas forenses", señaló el abogado de la madre de Naiara.

Las dos adolescentes declararon que les pegaban tanto Iván Pardo como la abuela, Nieves Pena, para quien la Fiscalía pide tres años de prisión por un delito de violencia psíquica y física habitual en el ámbito familiar. La acusación particular del padre biológico añade además una solicitud de otros 15 años por un delito de asesinato por omisión.

Sostener unas maletas con diccionarios como castigo

A esos mismos delitos y 18 años de prisión se enfrenta el padrastro de Naiara, Carlos Pardo, al que las menores también señalaron afirmando que una vez dejó unas maletas cargadas con unos diccionarios pesados para que castigaran a su prima obligándola a sostenerlas con los brazos.

Por último, indicaron que los tres miembros de la familia paterna se mandaban entre ellos fotos de torturas a Naiara previas a las que causaron la muerte, y que la violencia que sufrieron en ese domicilio les había dejado secuelas.

En esta segunda jornada de juicio también testificó Mariela Benítez, la madre de Naiara, quien negó reiterada y tajantemente que su hija hubiera sido maltratada por la familia de su marido antes de su trágica muerte. Además, exculpó a su esposo, Carlos Pardo, y a su suegra, Nieves Pena, de los hechos y señaló como "único responsable" al principal acusado, Iván Pardo.

Con la voz entrecortada por las lágrimas y la emoción de recordar lo sucedido, respondió a las preguntas de la acusación ejercida por el padre biológico de Naiara, que ha tratado sin éxito de imputarla en la causa, además de la fiscal y los letrados de la defensa.

"Nunca" vio un gesto violento de Iván hacia Naiara

Mariela Benítez aseguró que Iván Pardo "nunca le puso un dedo encima" a Naiara. Recordó un incidente ocurrido en el coche del acusado en el que le pegó "un cachete en el culo" a su hija cuando esta tenía 5 años por haber pisado los asientos. "Le dije que era la primera y la última vez que lo hacía porque para eso ya estaba yo que era su madre", manifestó. Después de aquello, aseguró que "nunca" vio un gesto violento hacia Naiara por parte de Iván.

También salió en defensa de su marido «porque llevaba seis años encargándose de Naiara desde que su padre biológico desapareció», dijo; y de su suegra, negando también que la hubiera visto maltratar alguna vez a su hija. "Si ella hubiera sufrido algún maltrato, me lo hubiera dicho porque me lo contaba todo", dijo al respecto. Y pese a las supuestas fotos de vejaciones a la niña que compartieron, "no he cambiado de opinión sobre ellos", subrayó.

Relató que el 24 de junio de 2017 dejó a Naiara en casa de su suegra y de Iván Pardo mientras arreglaban unas humedades en la habitación de la niña y para que pasara unos días de vacaciones con sus primas, "a las que idolatraba", destacó. Ella estaba trabajando como interna en un hostal de Bielsa y el 6 de julio recibió una llamada de su marido diciéndole que la niña se había caído por las escaleras ya que no fue hasta llegar al hospital Miguel Servet de Zaragoza cuando se enteró de que la causa había sido otra. "Los médicos me dijeron que mi hija estaba mal y que me iban a dejar pasar para verla y que sacara yo mis conclusiones".

Mariela Benítez desveló que hace "dos o tres días" le llegó un carta de Iván Pardo pidiéndole perdón supuestamente, como declaró el martes él en el juicio, aunque no lo pudo confirmar porque no ha querido abrirla todavía.