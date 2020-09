Las familias del colegio Pedro J. Rubio de Huesca critican la merma de aulas y los almuerzos en clase y piden más limpieza

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampypa) del colegio público Pedro J. Rubio de Huesca ha expresado su "preocupación, descontento y pesimismo" sobre las medidas adoptadas por el centro para la vuelta al cole de sus hijos e hijas, "que son el futuro de nuestra sociedad", resaltan.

Aparte de criticar que "han tenido seis meses para organizar una vuelta al colegio más coherente y realista", lamentan la reestructuración llevada a cabo de los espacios para reducir ratios convirtiendo en clases dos aulas de música, el aula de capacidades, el aula de informática y dos bibliotecas. En este sentido, lamentan que ninguna institución ha dado alternativas a esta falta de espacios.

Tampoco entienden por qué las ratios únicamente se reducen en Primaria y en aquellos grupos que incumplían la norma de 25 alumnos por aula en años anteriores. "En Infantil siguen los mismos niños por clase, contando para el primer curso una auxiliar para tres grupos. Nos preguntamos cómo se respetará en estos grupos la, para nosotros utópicos, grupos burbuja", señalan.

A su juicio, esta merma de espacios va a tener consecuencias "graves" como la no apertura del servicio de madrugadores que la Amypa considera "ensencial" para la conciliación familiar y que afecta a "decenas de familias" que buscarán alternativas "con el riesgo de que se ponga en riesgo los famosos grupos burbuja", advierten.

También denuncian que se han visto afectadas las actividades extraescolares y los repasos que se realizaban con alumnos con algún problema de aprendizaje o retraso. "No se ha pensado en esos alumnos y alumnas que han pasado a Primaria sin haber disfrutado los últimos tres meses del último curso de Infantil", subrayan.

Además, no ven "lógico" que, por ejemplo, los alumnos y alumnas de Primaria almuercen en las clases. "¿No sería más seguro que almorzaran al aire libre en el recreo, en lugar de en una clase con probablemente menos espacio y con la necesidad de tenerse que quitar las mascarillas? ¿Realmente se cree que un niño o niña de infantil o Primaria pueden no interactuar entre ellos, no jugar, no correr, etc.? ¿Alguien ha valorado el posible efecto psicológico que este tipo de escuela puede tener para algunos niños y niñas, el rechazo que se puede generar a asistir a clases sin juguetes, recreos sin pelotas, clases de educación física sin tocarse, bibliotecas sin libros…? ¿Realmente alguien se cree lo de los grupos burbuja? ¿Alguien se ha planteado que la escuela es mucho más que un lugar donde aprender materias académicas y que cumple muchas otras funciones para el desarrollo de los niños y las niñas?", se preguntan.

Finalmente, critican también al Ayuntamiento de Huesca porque el anunciado refuerzo de limpieza del centro se ha limitado a una persona para cuatro edificios, "teniendo en cuenta que uno de ellos está fuera y a más de 300 metros del principal, y nadie se hace responsable del pabellón", destacan.

Para la Amypa del colegio Pedro J Rubio, algunas estrategias que se han adoptado para el comienzo del curso "no van a hacer la escuela un lugar agradable sino todo lo contrario y que, siguiendo con la tónica de la gestión de la pandemia, no piensan en ningún momento en el beneficio de los niños y niñas que son los principales paganos de este negocio". Y avisan que "quizá sean los propios niños y niñas quienes decidan que no quieren acudir a esta maravillosa escuela que se les ha preparado".