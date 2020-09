Huesca desinfectará los patios cada 3 días y aplicará ozono en colegios con positivos

Desinfección de los patios de recreo cada tres días, refuerzo del personal de limpieza en horario lectivo y activación de un protocolo de emergencia cuando se detecten positivos o casos sospechosos en un colegio. Estas son algunas de las medidas que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Huesca para garantizar una vuelta segura a las aulas en los centros de Infantil y Primaria de la capital oscense.

Este viernes, el alcalde ha comprobado in situ en el colegio El Parque los trabajos de desinfección que se están desarrollando en los patios y en los exteriores de los centros públicos y concertados de la ciudad a escasos días de que arranque el curso escolar. Lo ha hecho acompañado por los concejales de Servicios Generales y de Educación, Roberto Cacho y Ramón Lasaosa. Luis Felipe se ha mostrado convencido de que esa vuelta a las aulas "va a salir bien" recalcando que "los colegios son espacios seguros y están regidos por unos protocolos que garantizan al máximo esa seguridad".

Para contribuir a ello y dado que la competencia de la limpieza de estos centros escolares es municipal, el Ayuntamiento ha reorganizado sus recursos de común acuerdo con la empresa que presta este servicio, ISS, para dar prioridad a estas tareas durante la jornada continua que tendrán los colegios durante la pandemia, de 9.00 a 14.00. Un total de 13 trabajadoras se incorporarán al turno de mañana aprovechando que hay otros centros municipales cerrados, como el Casino (que no se va a abrir de momento) o con menor actividad, como el propio Auyuntamiento.

Además, se ha creado un protocolo sobre los trabajos de limpieza que se pondrán en marcha cuando haya algún caso sospechoso o positivo en los colegios. En esas circunstancias, los equipos directivos contactarán con las direcciones provinciales de Sanidad y Educación que, a su vez, pedirán al concejal de Educación, Ramón Lasaosa, que ponga en marcha el operativo correspondiente. "Hemos querido crear un circuito de comunicación directo para evitar que haya llamadas descontroladas a diferentes servicios municipales y que haya una actuación eficaz", han destacado.

Habrá un equipo volante que se encargará de hacer la limpieza urgente de los espacios con hipoclorito, que se completará posteriormente con la desinfección con ozono que llevarán a cabo personal especializado de los bomberos o de las brigadas de Servicios Generales, los cuales irán provistos de los correspondientes EPI. Además, el Ayuntamiento sacará a concurso un contrato menor para poder echar mano de empresas externas en 24 horas para ayudar a los servicios municipales si se dieran varios casos a la vez en diferentes centros.

Además, el Ayuntamiento de Huesca ha creado una comisión interna para atender cualquier circunstancia extraordinaria formada por el alcalde de Huesca, Luis Felipe, y los concejales de Servicios Generales y Educación, Roberto Cacho y Ramón Lasaosa, además de la concejala de Seguridad Ciudadana, Ana Loriente.

La directora del colegio El Parque, Reyes Lobera, ha valorado muy positivamente esta coordinación "porque nosotros tenemos un protocolo a la hora de actuar en casos confirmados y sospechosos y la comunicación tanto con Sanidad como con Educación es obligatoria, pero es muy importante y me alegro de que sean las direcciones provinciales las que avisen al Ayuntamiento porque tú no sabes dónde notificarlo y tiene que haber un canal oficial de comunicación".

Felipe, feliz por volver a la nueva normalidad pero pide responsabilidad

Por otra parte, el alcalde de Huesca ha querido felicitar al departamento de Sanidad y al Gobierno de Aragón en su conjunto por el trabajo que ha hecho estos meses que ha permitido que la ciudad recuperara el jueves la llamada nueva normalidad "porque se propusieron medidas quizá difíciles de entender y han dado resultado positivo".

Con todo, Luis Felipe también ha llamado a la prudencia y a la responsabilidad "porque esto no quiere decir que haya pasado todo ya que el virus continúa entre nosotros y sigue habiendo contagios y situaciones graves de salud por lo que no hay que bajar la guardia para no vernos obligados a dar pasos atrás y sufrir nuevas restricciones, como está ocurriendo en otras ciudades de España donde están tomando medidas que Aragón adoptó antes".