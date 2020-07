Preocupación en el Patronato de Guara por la masificación de las pozas de Belsué

El Patronato del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara ha manifestado su "preocupación" por la masificación que se está detectando los fines de semana en la zona de baño de las pozas del pantano de Belsué, que está superando los límites soportables y donde se han observado asimismo comportamientos medioambientales muy reprochables por parte de algunas de las personas que han ido a disfrutar de este idílico lugar para darse un chapuzón en verano. Y ante esta situación, han decidido mejorar el control de los accesos para derivar a los usuarios a otros lugares si el parquin de la zona se satura.

Asimismo, retomará urgentemente la comisión de trabajo de los párquines del parque para finalizar el estudio de necesidades que se inició en 2014 y ofrecer así alternativas a los usuarios. Y es que han recibido una gran cantidad de quejas de personas que suelen desplazarse a realizar actividades deportivas, de observación y de descanso en el Parque y que han sido sancionados por aparcar en puntos habituales que aunque no producían ninguna afección al tráfico, estaban pegados a las carreteras.

Así se acordó en la última reunión del Patronato, que ha celebrado esta semana su sesión número 50. La treintena de representantes de instituciones públicas y privadas se reunieron por vía telemática ante el empeoramiento de la situación provocada por el coronavirus. En la videoconferencia participaron, entre otros, el el Jefe provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, José Miguel Malo, como director de este espacio natural protegido, el director general de Biodiversidad, Diego Bayona, y el nuevo presidente de este órgano, José Luis Begua, en representación del Ayuntamiento de Aínsa.

El Patronato aprobó por mayoría absoluta la memoria de actividades del año anterior y conoció un minucioso informe de los trabajos realizados por las 20 personas que componen las cinco cuadrillas que trabajan en el Parque en labores de mantenimiento y vigilancia.

Otro de los puntos más calientes del orden del día fue la presentación del presupuesto, que no contempla nuevas inversiones, solo las partidas de gasto de personal (cuadrillas, asesoría técnica compartida con otro parque natural y centros de interpretación) con un importe que asciende a 761.131 euros sufragados con fondos propios, y otros 65.123 euros destinados a diversos proyectos de investigación de los habitats y botánicos.

Los patronos, pese a ser conscientes los problemas económicos que está causando la crisis sanitaria de la covid-19, reclamaron a la administración autonómica "más inversiones para un espacio muy grande y con una densidad de población muy pequeña". Y recordaron las dificultades que conlleva residir en estas poblaciones con una falta de infraestructuras "que no las hacen nada atractivas para vivir, siendo muy difícil ya no incrementar población si no mantener la que queda".

Además, el Patronato informó de la pérdida este año de la partida económica que el Gobierno de Aragón destina por ley a los ayuntamientos que tienen terrenos dentro de los espacios naturales protegidos en compensación por las restricciones de actividades. En el caso de Guara, le corresponden para sus 14 municipios una cantidad de 585.000 euros, "siendo para algunos ayuntamientos una partida muy importante de sus ingresos que ya está computada en los prepuestos y que este año les va a ser imposible ejecutar", criticaron.

En este sentido, se aprobaron por mayoría absoluta los dos comunicados redactados por la red de ayuntamientos con terrenos en los espacios naturales protegidos de Aragón y el otro por las comarcas de la provincia de Huesca que exigen ese derecho compensatorio.

Críticas por el retraso del proyecto del Eje Norte

Por otra parte, los miembros de este organismo manifestaron su malestar por el retraso que acumula la tramitación del proyecto del Eje Norte, financiado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y que se encuentra actualmente en la fase de redacción del estudio medioambiental. "Una actuación que es totalmente necesaria para evitar que se cierren más pueblos del parque y que su acción prioritaria viene siendo reclamada históricamente por todos los ayuntamientos y habitantes que están dentro del perímetro", resaltaron.

Además, se volvió a lanzar un SOS por la difícil situación del sector primario en el parque, "actividad principal para mantener este espacio vivo", destacaron, y se acordó crear una comisión de trabajo para elaborar un informe de situación y poder intentar corregir y solicitar todas aquellas necesidades y estrategias "para que el sector pueda mantenerse en datos y cifras de dignidad y no de supervivencia".