Los municipios aragoneses con espacios protegidos se plantan frente a la DGA

Los municipios de Aragón con espacios protegidos y los presidentes de los patronatos se han cansado de esperar. Tras la reunión mantenida el martes con el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, y el director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, han vuelto a denunciar, como ya hicieron hace tres años, los problemas de gestión y financiación que afectan al Parque Nacional de Ordesa, los cuatro Parques Naturales, las Reservas y otros lugares de especial interés ambiental. Una de las principales críticas se refiere a la demora en el pago compensatorio por hectárea que les corresponde por ley.

En un encuentro mantenido entre representantes de la Red Menpa (Municipios con Espacios Naturales Protegidos de Aragón) y los presidentes de los patronatos de esos espacios, se puso de manifiesto el "desacuerdo y malestar" por la eliminación en el presupuesto del Gobierno de Aragón para 2020 del fondo de 2 millones de euros que recibían como compensación por las afecciones y limitaciones de uso que sufren en su territorio. El fondo se pagaba en función de las hectáreas de cada municipio, y exigen al Gobierno de Aragón su mantenimiento en los presupuestos de 2021 y siguientes, "tal y como está reconocido por ley".

La red incluye a municipios del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y los Parques Naturales de Posets-Maladeta, la Sierra y los Cañones de Guara, Los Valles Occidentales y Moncayo. También los Paisajes Protegidos de los Pinares de Rodeno, San Juan de la Peña y Monte Oroel, Foces de Fago y la Sierra de Santo Domingo; las Reservas Naturales de los Sotos y Galachos del Ebro, de las Saladas de Chiprana y de la Laguna de Gallocanta; y Monumentos Naturales como los del Maestrazgo y los de los Glaciares Pirenaicos.

Miguel Noguero, alcalde de Bielsa y presidente de Menpa, aseguró que la desaparición del fondo ha supuesto un grave quebranto para las economías locales. Aunque algunos ayuntamientos reciben 5.000 euros, a otros, como Ansó o Benasque, con miles de hectáreas en espacios protegidos, les corresponden 150.000 euros con los que no van a poder contar. "Es un desastre presupuestario", señala. Entenderían que en un año como el actual se dejara el fondo al 50%, "pero no cargárselo, porque hay gente que contaba con esos ingresos", en palabras de Noguero.

La alcaldesa de Ansó, Montserrat Castán, ha explicado que supone un "varapalo" tener que descontar del 20% de su presupuesto los 150.000 euros que debían recibir por estar en el Parque Natural de Los Valles. Este dinero estaba destinado a un proyecto europeo de lucha contra la despoblación. Ansó ha sido la única localidad española, de 16 de todo el continente, seleccionada para participar en el Smart Rural 21 sobre desarrollo de estrategias e ideas innovadoras en una aldea inteligente.

Los miembros de la Red Menpa recuerdan que la problemática no es nueva. "Los actuales e importantes problemas de gestión y financiación vienen desde hace muchos ejercicios económicos", pero en este último no han mejorado, señalan en un manifiesto que han hecho público este miércoles. Ven necesaria la existencia de espacios naturales protegidos "bien gestionados y financiados" para contribuir al desarrollo territorial, pero denuncian que hasta el momento "no solo no han contribuido a fijar población en el territorio, sino que hay zonas que la han perdido por las afecciones que soportan".

Los responsables de los municipios plantean distintas propuestas de mejora. La primera pasa por el cobro del pago compensatorio por hectárea. También reivindican mayor participación a través de los patronatos, recuperando "como mínimo" las dos reuniones anuales y formalizando ya todas sus comisiones directivas para que se reúnan cada dos meses, y muestran su descontento por "el escaso presupuesto para los espacios naturales protegidos para 2020 y su mínima ejecución, que vaticinan un mal presupuesto para 2021".

La gestión forestal es otro caballo de batalla. "No existe una política efectiva y racional en la gestión forestal. Sus esfuerzos económicos siguen dirigidos a la extinción y no como es lógico a la prevención, facilitando además la continuación de la ganadería extensiva y el paisaje mosaico que es garantía de la perdurabilidad de esos paisajes", señalan en el manifiesto.

En este sentido, Miguel Noguero ha comentado que no se favorece el rendimiento de los bosques, cuando hay empresas interesadas por la elevada demanda de biomasa y de madera. Su municipio, Bielsa, cuenta con un plan de aprovechamiento forestal que se topa con la negativa a dar permisos madereros. "El monte tiene necesidad de ser gestionado. Que entre una motosierra en un bosque no es un delito", ha dicho.

En la lista de petición también figura volver a la figura del responsable directo de cada espacio y coordinar las labores de los Agentes de Protección de la Naturaleza con los responsables del territorio para una gestión más eficaz; mejorar "radicalmente" la actual política de contratación de personal, tanto en su temporalidad como priorizando la empleabilidad de trabajadores cualificados del territorio, dotándolos con los medios necesarios (como vehículos o emisoras), ya que actualmente hay carencias; y la promoción y difusión de los espacios a través de campañas de publicidad "que son más necesarias que nunca en estos momentos, tal y como se ha hecho con otros sectores", concluyen.